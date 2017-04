Na RTV Slovenija so aprila že drugo leto Dnevi slovenske zabavne glasbe, kjer, kot pravijo, ponujajo priložnost glasbenikom različnih žanrov zabavne glasbe. Festivalsko dogajanje so lani oplemenitili z velikim koncertom Siddharte, letos pa so ga začeli z ljubljanskim koncertom Neishe. Sledita tekmovalna sklopa, v katerem strokovna žirija in nazadnje gledalci izbirajo najboljše skladbe v bolj tradicionalnem popevkastem žanru v spremljavi orkestra in takšne, ki se uvrščajo v žanr popularnega rocka. Popevka je bila na sporedu 15. aprila, Poprock bo 21. aprila.

Pri izboru zmagovalk se malo bolj zaplete. Postopek v vsakem od večerov je klasičen: strokovna komisija izglasuje tri superfinaliste, končnega zmagovalca pa gledalci. Za zmagovalko Popevke so razglasili poskočno popevko Tak dan v izvedbi redne udeleženke nacionalkinih festivalov Nuške Drašček. A tudi za druge ni prepozno – ob koncu obeh prireditev bodo strokovni žiranti izmed vseh 24 tekmovalnih skladb izbrali še tiste, ki si zaslužijo posebne strokovne nagrade. Kdo sestavlja strokovno žirijo, bodo razkrili šele na festivalu Poprock.

Brat in sestra Poprock in Popevka

Na Televiziji Slovenija pojasnjujejo, da sta Popevka in Poprock »brat in sestra iz iste družine«. Glasbeniki se sami odločijo, na katero od tekmovanj se bodo prijavili s svojo skladbo, čeprav ima tudi komisija možnost, da jih uvrsti v sklop po lastni presoji. Potrjujejo še, da je Popevka naslednica slovite Slovenske popevke, ki je bila pod tem imenom zadnjič leta 2014. Ime so oklestili slovenskosti, ker je menda po vseh letih vsem jasno, o čem govorimo. Za končni razplet moramo počakati še na večer Poprock, kjer se bodo za lovorike med drugimi potegovali dolgoletni prijatelji festivalov, kot so Anika Horvat, Andraž Hribar in Kalamari.

Na področju popularne glasbe se na RTV Slovenija priložnosti izvajalcem ponujajo še na Emi ter Melodijah morja in sonca, a zaradi spremenjene ekonomije glasbene scene in lahkotnosti internetne promocije izgubljajo svojo očarljivost, tržno že uveljavljeni glasbeniki pa se jim pogosto izogibajo. Promocijsko učinkovit za silo ostaja izbor za evrovizijsko popevko Ema. A s kvotami obremenjene radijske postaje ne silijo poslušalcev z novostmi in tako so se na Sazasov seznam desetih najbolj predvajanih v letu 2016 uvrstile vse evrovizijske predstavnice zadnjih treh let. Na drugo mesto seznama se je prebila tudi na Melodijah morja in sonca prvouvrščena Srce za srce pevke Alye. Lanski zmagovalki Popevke in festivala Poprock te sreče nista imeli.