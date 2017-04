Tako kot še na vsakem razpisu za neprofitna najemna stanovanja v Ljubljani je tudi na zadnjem, 17. razpisu število vlog za nekajkrat preseglo število razpisanih stanovanj. Na ljubljanskem stanovanjskem skladu so prejeli 3129 vlog za 250 stanovanj, pri čemer pogoje izpolnjuje skoraj 2400 prosilcev. Po podatkih sklada je možnost, da bo do stanovanja prišla družina, ki sicer izpolnjuje vse pogoje, zgolj osemodstotna, samski imajo zgolj triodstotne možnosti, medtem ko lahko sklad vsaj invalidom in prosilcem z okvaro sluha zagotovi, da bodo hitro prišli do neprofitnega stanovanja.

Nekaj večje so možnosti za dodelitev stanovanja za prosilce na listi B, ki morajo vplačati varščino in lastno udeležbo (10 odstotkov točkovane vrednosti stanovanja). Ampak na listi B bo na voljo le 73 stanovanj, medtem ko jih bodo na listi A dodelili 166.

Tokratni razpis je med najskromnejšimi doslej in le utrjuje negativni trend, ki smo mu priča zadnja leta. Med letoma 2004 in 2008, ko so razpise objavljali še vsako leto, so na skladu najemnikom dodelili 1375 stanovanj, medtem ko so v naslednjih šestih letih do leta 2014, ko so razpise objavljali na dve leti, razdelili le dobrih tisoč stanovanj.