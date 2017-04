Jesenice kljub železarski tradiciji že 30 let niso več mesto rdečega prahu, kot so jim rekli včasih. Toliko časa namreč mineva od zagona in uradnega odprtja Jeklarne 2. »Pred tem na Jesenicah pozimi sneg ni bil bel. Tudi če smo šli v hribe, smo se morali odžejati s stopljenim snegom, ki smo ga zajeli v globini snežne odeje. Iz stare železne je šlo vsak dan od 15 do 20 ton prahu v zrak, pa se nihče ni pritoževal,« se spominjata tehnolog Emil Šubelj in nekdanji vodja Jeklarne 2 Leon Vidic. Tehnologija, ki so jo uporabljali v stari jeklarni, je bila zastarela in ni omogočala izdelave kakovostnega jekla.

»Izvoza ni bilo, delali smo za Jugoslavijo. Kar okoli 800 različnih vrst jekla smo proizvajali in poskušali zadostiti vsem zahtevam na jugoslovanskem trgu. Vedeli pa smo, da zaradi ekologije in tehnologije tako ne bo šlo več dolgo, tako da je bila edina rešitev nova jeklarna,« pravi Šubelj, ki je prepričan, da je bila novost za obstoj železarstva na Jesenicah ključna.

Priprava projekta gradnje Jeklarne 2 sega v leto 1977, gradbena dela so se začela sedem let kasneje, leta 1984. Januarja 1987 so bila dela končana po treh letih gradnje in montaže opreme. Po preizkušanju opreme je v petek, 13. marca 1987, ob 17.17 iz električne peči Jeklarne 2 pritekla prva šarža. V njej je bilo 73 ton taline, namenjene izdelavi navadnega konstrukcijskega jekla. V 30 letih so v njej izdelali že okoli 8,7 milijona ton jekla, prav na obletnico začetka obratovanja so izdelali 90.000. šaržo, se pohvalijo v Acroniju.

Leon Vidic se spominja slovesnega odprtja Jeklarne 2 pred tremi desetletji, ki je potekala, simbolično, prav na praznik dela. Proizvodnjo je takrat zagnal notranji minister v vladi Milke Planinc in član predsedstva Jugoslavije Stane Dolanc. Ker se je iz upravne stavbe prvi spustil po mostičku v proizvodne prostore, most še danes neuradno nosi njegovo ime.