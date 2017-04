Družinsko podjetje Mrazles iz Grlič pri Mestinju v občini Šmarje pri Jelšah se je pred leti odločilo slediti trendom in izdelovati lične lesene masivne hiše. Vzorčno hiško so postavili tik ob delavnici in jo opremili z vsem potrebnim za bivanje. Potencialni kupci so lahko v hiški celo nekaj dni bivali, da so se lažje odločili za nakup. V noči na sredo je njihova vzorčna hiša v celoti pogorela. Z vso opremo. Škode je za več kot 160 tisočakov, kar je za majhno družinsko podjetje hud udarec.

»Drži. Pa tudi zavarovane nismo imeli. Vse je šlo. Dve kopalnici, televizorji, pohištvo, dva računalnika, vse. Težko se bomo pobrali, a se bomo morali. Na leto prodamo od pet do šest lesenih hiš. To je zdaj moderno in kupci so se tudi zaradi bivanja v naši hiši lažje odločili za nakup,« je danes skrušen pripovedoval Slavko Mraz. In se v isti sapi zahvalil gasilcem, ki so pred zublji obranili druge objekte.

»Zgrozil sem se, ko sem slišal, da gori pri Mrazovih. Vedel sem, kaj pomeni požar v mizarski delavnici,« je dejal Marjan Mikola, vodja intervencije in poveljnik PGD Kristan Vrh. Požar se je razvil okoli tretje ure zjutraj, posredovalo je 64 gasilcev iz šestih društev. Tako veliko tudi zato, ker so se bali, da bo zmanjkalo vode. »Hiše seveda nismo mogli rešiti. Ogenj je bil premočan, tako da je bila naša največja skrb, kako obraniti druge objekte. Sploh, ker je začelo še močno pihati. Moram pohvaliti požrtvovalnost in strokovnost vseh gasilcev,« je dodal Mikola. Policijski ogled požarišča je danes še potekal, tako da uradnih podatkov o vzrokih ni bilo. Kot je predvideval lastnik, bi se lahko vžgalo kje pri klimatski napravi, domačini pa so vedeli povedati, da je tod okoli tudi precej kun in da ne bi bilo prvič, da bi kune zgrizle napeljavo in bi to vodilo v požar.