Konzorcij Telekoma Slovenije in norveškega podjetja Q-Free mora v skladu s pogodbo do 6. septembra vzpostaviti delujoč sistem elektronskega cestninjenja tovornega prometa v prostem prometnem toku. Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic je za Dnevnik napovedal, da bodo sistem zatem testirali, zaživel pa naj bi do konca leta. V upravi družbe za avtoceste pa se zdaj pripravljajo za primer, če bi vzpostavitev e-cestninjenja zamujala. Zato so marca objavili javni razpis, s katerim bodo svojemu hišnemu dobavitelju omogočili še en donosen posel z zastarelim sistemom ABC.

Sistem ABC bi lahko vzdrževali do poletja Dars je oddajal javno naročilo vzdrževanja elektrostrojne opreme cestninskega sistema. Predvideni rok izvajanja pogodbenih obveznosti