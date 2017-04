Ali ste kdaj pomislili, za koliko odpadne plastike so krivi vrtnarji? Večina kupljenih sadik je v cenenih plastičnih lončkih, ki jih ob presaditvi rastline zavržemo. V najboljšem primeru jih morebiti prihranimo za sajence prihodnje pomladi. Vsaj malo lahko k trajnostnemu vrtu prispevamo tako, da recikliramo kakšno drugo plastiko. Denimo plastenke. Iz njih lahko izdelamo celo lončke s shrambo vode, tako da lahko rastline preživijo tudi obdobja, ko nas ni doma.

Načinov, kako reciklirati plastenke, je več. Najbolj učinkovit je gotovo ta, da plastenko prerežemo na polovico, narobe obrnjen zgornji del zagozdimo v spodnjega in tako dobimo lonček, ki ima lastni namakalni sistem. V spodnji del lončka namreč natočimo vodo. Sistem namakanja izdelamo tako, da vrat steklenice zamašimo z blagom ali kakšnim drugim materialom, ki se namoči z vodo. Za boljše črpanje vode iz zgornjega dela napeljemo še vrvico ali trak tkanine, ki je nato namočen v vodo v spodnjem delu steklenice. V zgornji del natrosimo zemljo in posadimo rastlino, v spodnji del pa natočimo vodo, ki jo nato rastlina prek tkanine črpa v zemljo. Za sajenje v take lončke so zelo primerna zelišča, čiliji, na balkonu pa uspeva tudi solata. Na podoben način lahko recikliramo tudi steklene steklenice, le da je razrez teh bolj zahteven.