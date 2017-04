V 29. krogu slovenskega nogometnega prvenstva so gledalci najbolj uživali na tekmi Domžale – Krško, na kateri so videli kar osem golov. V golih so uživali tudi gledalci v Kidričevem, kjer je bil na tribuni tudi eden najboljših in najbolj vročih evropskih golgeterjev. Tekmo Aluminij – Koper, na kateri ni bilo niti enega nedovoljenega položaja, si je ogledal tudi reprezentant BiH in napadalec Rome Edin Džeko, ki je s 25 goli najboljši strelec italijanskega prvenstva.

Z igro, ki sta jo v Stožicah pokazali moštvi Olimpije in Radomelj, sta upravičili sloves najslabših ekip v spomladanskem delu v slovenski ligi. Olimpiji se nikakor ni uspelo resetirati po slavju v Ljudskem vrtu in je znova razočarala navijače. Radomlje so se branile brez večjih težav, saj v igri Olimpije ni bilo visokega ritma, hitrosti, mirnosti, predrznosti, predvsem pa je bilo očitno pomanjkanje nogometne inteligence. Vsakič je zmanjkala zadnja poteza in v prvem polčasu sploh ni bilo niti enega strela v okvir gola. V drugem polčasu je domači trener Safet Hadžić v igro poslal napadalca Benka in vezista Kapuna (Cretu je bil tako užaljen, da je odkorakal kar v slačilnico), a napredka ni bilo, ampak so Ljubljančani doživeli nov šok. Radomlje so izkoristile neodločenost obrambe Olimpije pri izbijanju žoge in poveljnik obrambe gostov Karamatić je odbitek poslal v mrežo nezanesljivega Vodiška. Olimpija ni zmogla zadeti niti z enajstmetrovke. Benko je v 75. minuti žogo poslal v prečko, a se odkupil v 89. minuti, ko je z izenačujočim golom preprečil popolno blamažo Olimpije, ki je še naprej v hudi krizi.

»Opozarjal sem na to tekmo. Po evforiji se je treba vrniti na realna tla. Če nisi pravi, se zgodi to, kar se je. Radomlje so zasluženo osvojile točko. Takšen remi je velik neuspeh in prevzamem krivdo nase. Gole težko dosegamo, a srž problema je, da smo bili anemični, za nameček je še veliko poškodovanih. Benko in Kapun sta bila na klopi, ker je bila zaradi utrujenosti nevarnost, da bi se poškodovala. Cretu ni igral slabo, a menjavo sem naredil, da smo bolj povezali igro. Ne obsojam njegove poteze, ko je brez pozdrava odšel v slačilnico. To je del nogometa,« je povzetek misli trenerja Olimpije Safeta Hadžića.

»Olimpija je prevladovala vso tekmo, mi pa smo igrali zelo organizirano. S kančkom sreče bi lahko osvojili vse tri točke. A smo tudi z eno zelo zadovoljni. Sojenja ne bom komentiral. Že na drugi tekmi je bil cirkus. Igramo dober nogomet,« je povedal trener Radomelj Adnan Zildžović.

Celje neporaženo že osem tekem, a je preveč remijev Gorica in Celje sta odigrala eno ključnih tekem za uvrstitev v Evropo, po remiju pa je razmerje med njima ostalo nespremenjeno. Z njim so lahko bolj zadovoljni Novogoričani. Tudi zato, ker so si točko priigrali, medtem ko so Celjani dve izgubili. »Zaslužili bi si več, saj smo bili boljši in imeli več priložnosti,« je poudaril strelec uvodnega zadetka Dalibor Volaš, ki je zadel tudi ob jesenskem zmagovitem gostovanju Celja v Športnem parku. Jeseni je prednost vzdržala do konca, tokrat je bilo drugačno nadaljevanje. V 55. minuti je s prostega strela z leve podal Žigon, v gneči pred Kotnikom je bil najbolj spreten Matija Boben ter z glavo zadel za izenačenje in tudi za svoj prvoligaški prvenec. »V sodobnem nogometu je dodana vrednost, če znaš kot 'štoper' zadeti ob prekinitvah. Vem, da moram na tem področju še delati,« je izpostavil Matija Boben, Žužemberčan v goriški zasedbi. Trener ekipe, ki igra po mnenju poznavalcev trenutno najlepši nogomet v prvi ligi, Miran Srebrnič se je zavedal, da tokratna predstava vendarle ni bila na spomladanski ravni: »Ker smo si priigrali malo priložnosti, moramo biti s točko zadovoljni. Nismo igrali slabo, imeli smo tudi več časa žogo v posesti, toda predvsem na svoji polovici. Lahko igramo precej boljše.« Da so bili Celjani boljši, potrjujejo tudi številni statistični parametri tekme in tudi zato so lahko, poudarja goriški strelec Boben, v domačem taboru zadovoljni: »Še vedno imamo štiri točke več od Celjanov, obenem ostajamo v boju za drugo mesto.« Celjani se lahko tolažijo s trenutno najdaljšo pozitivno serijo, saj so neporaženi osem tekem, a je v tej seriji, poudarja Volaš, preveč remijev: »Smo neporaženi, a imamo premalo točk. V boju za četrto mesto bomo morali zmagovati.«

Zahović končal strelski post Maribor je znova zmagal po štirih tekmah. V Velenju je prišel do treh točk, ker je Luka Zahović končal strelski post, ki je bil dolg šest tekem. S 15. golom v sezoni se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Dominikom Glavino iz Rudarja. »Naša predstava je bila dobra in zrela. To je ena ključnih zmag v boju za prvaka. Zahović na nekaj tekmah ni dosegel gola, ker mu je zaradi bolezni zmanjkalo energije. Če bi jo imel, bi bilo njemu in nam lažje, a igralcem moraš dati podporo. Ker je kakovosten in je resen, imamo od njega korist. Naš cilj je, da Luka postane najboljši strelec slovenske lige, ker bi to zelo veliko pomenilo za klub,« je poudaril trener Maribora Darko Milanič.

1. SNL, 29. krog 1. Maribor 29 19 7 3 57:22 64 2. Domžale 29 15 6 8 57:33 51 3. Olimpija 29 14 7 8 41:28 49 4. Gorica 29 12 9 8 39:34 45 5. Celje 29 11 8 10 36:33 41 6. Koper 29 9 11 9 31:35 38 7. Rudar 29 9 8 12 41:42 35 8. Krško 29 6 12 11 33:45 30 9. Aluminij 29 7 8 14 29:45 29 10. Radomlje 29 1 8 20 20:67 11 Pari prihodnjega kroga: petek, 21. aprila, ob 20. uri: Radomlje – Gorica (v Domžalah), sobota, 22. aprila, ob 17. uri: Celje – Aluminij, ob 18. uri: Koper – Rudar, ob 20.15: Maribor – Domžale, nedelja, 23. aprila, ob 16.55: Krško – Olimpija.

Najboljši strelci 15 – Glavina (Rudar), Zahović (Maribor), 13 – Burgić (Gorica), Mary (Rudar), 11 – Volaš (Celje), Dangubić (Krško), 9 – Vršič , Novaković (oba Maribor), 8 – Vuk, Alvir (oba Domžale), Škoflek (Aluminij), Benko (Olimpija)…