Maribor bo z vrnitvijo naslova državnega prvaka v Ljudski vrt izpolnil osrednji cilj letošnje sezone. A kakovostna razlika med Mariborom in Olimpijo ni tako velika, kot bi lahko sklepali po prednosti 13 točk pred zadnjimi osmimi tekmi. Tekmi polfinala slovenskega pokala sta razgalili, da Maribor še zdaleč ni tako fantastičen, kot to po vsaki tekmi razlaga trener Darko Milanič. Noče priznati napake, ko je v sredo na klop posedel Dreta Vršiča, najboljšega igralca spomladanskega dela lige, ki mu po koncu letošnje sezone poteče pogodba. Potem ko je Maribor na uvodnih treh tekmah pomladi predvsem na račun strelske kvalitete Zahovića in asistenc Vršiča premagal Olimpijo, Gorico in Aluminij, se je zadovoljil z doseženim in začel stagnirati. Maribor je težko prenesel poraz z Olimpijo, ki je utišala srce mesta Ljudski vrt, zato je začel ofenzivo proti sodnikom.

GORICA – CELJE danes ob 18. uri, sodnik: Mertik Gorica in Celje se bližata 90. medsebojni prvoligaški tekmi, s še tremi pokalnimi sta nasprotnika, ki sta se pomerila največkrat med vsemi slovenskimi tekmeci na najvišjem nivoju. To je tekma za evropsko vozovnico, ki jo prinaša tudi četrto mesto. Še pred nekaj krogi je kazalo, da bo za zadnji izhod v Evropo potekal celo četveroboj, danes se zdi, da se odpira nova zgodba. Na uvodu v nogometno pomlad se je namreč zdelo, da je drugo mesto rezervirano za enega od obeh pretendentov na prestol, za Maribor in Olimpijo. Ljubljanski padec je bil nazadnje tako velik in vseobsežen, da postavlja pod vprašaj celo njihovo kandidaturo za naslov podprvaka. In niso samo Domžale tiste, s katerimi naj bi se potegovali za drugo mesto in so jih že ujele. Sosedoma iz Ljubljanske kotline namreč preti prav Gorica, ki je v izjemni seriji petih tekem brez poraza s štirimi zmagami. Štiri točke manj imajo Severnoprimoci od sosedov iz osrednje Slovenije oziroma štiri več od ekipe iz knežjega mesta, ki bi jo morda z današnjo zmago v Športnem parku že izločili iz konkurence. Celjani s seboj prinašajo zaporedna remija iz prejšnjih dveh krogov, ko sta po točko iz Celja odnesli ekipi Domžal in Olimpije, a obenem imajo dobro jesensko popotnico iz Nove Gorice, kjer so septembra slavili z zadetkom Volaša. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Boben, Burgić, Kapić, Kavčič, Curk, Kolenc, Žigon, Celcer, Osuji, Filipović. Celje: Kotnik, Brecl, Belić, Travner, Vidmajer, Cvek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Rahmanović, Cvijanović, Volaš. Naš namig: 0.

RUDAR – MARIBOR danes ob 20.15, sodnik: Sagrković Kako in ali so preboleli pokalni izpad proti Olimpiji, ki je odmevno potrdil, da imajo težave z vlogo favorita, bodo vijoličasti lahko pokazali v Velenju. Še vedno v Ljudskem vrtu čudi razhajanje med vtisom o (lastni) igri in rezultati. Maribor je na zadnjih šestih tekmah resda ob številnih zapravljenih priložnostih premagal zgolj Radomlje (1:0), ki mu tudi edine niso zabile zadetka. Toda motivacija naj ne bi bila vprašljiva, zagotavlja Darko Milanič. »Da mreže ne ohranimo nedotaknjene, nam sigurno ni všeč. Zelo malo zadetkov smo dobili tako, da bi nas kdo izigral. Mi moramo ohraniti koncentracijo in se vrniti na nivo, kakršen je bil pred kratkim,« ocenjuje Darko Milanič in pikro dodaja, da bi morali tudi sodniki povečati svojo koncentracijo. Ritem tekem je prišel do živega vsaj Mitji Vilerju in Daretu Vršiču fizično, saj sta oba vprašljiva za današnji obračun, Luki Zahoviću pa psihično. »Žogo bi zdaj lahko prenašal hitro tudi Dino Hotić,« rešitev za igro v napadu vidi Milanič. Dino Hotić, strelec evrogola v sredo, se ne otepa vloge tistega, ki bi zadeval namesto napadalcev: »Dovolj blizu gola sem, zato je treba zadeti tudi kaj iz vezne linije.« Pri Mariboru vedo, da se Velenjčani še posebej radi pripravijo nanje. Letos remi v Velenju 1:1 in dve tesni zmagi 2:0 in 1:0 v Ljudskem vrtu. Verjetna postavi – Rudar: Radan, Mužek, Kašnik, Billong, Iharoš, Trifković, Vručina, Bolha, Črnčič, Glavina, Mary. Maribor: Handanović, Palčič, Defendi, Šuler, Viler, Pihler, Vrhovec, Hotić, Vršič, Novaković, Zahović. Naš namig: 0.

ALUMINIJ – KOPER ponedeljek ob 16. uri, sodnik: Kovačič Kidričani imajo sicer za seboj odmevno zmago proti Olimpiji, ki pa so jo že v naslednjem krogu »pokvarili« z domačim neuspehom proti Gorici, s katerim so ob porazu Krškega zapravili priložnost za preboj na osmo mesto. Za Aluminij so vse spomladanske tekme za biti ali ne biti, ključne pa predvsem vse štiri preostale domače. Prva v seriji bo s Koprom, ki ima sicer pred seboj višji, evropski motiv, a je prav tako pred dejstvom, da je vsaka naslednja tekma odločilna. Če pride praznih rok iz Kidričevega, bo morda že predaleč od četrtega mesta, ki bi ekipi koprskih »združenih narodov« ponudilo izhod v julijske evropske kvalifikacije. V tem primeru bi bil preostanek sezone zgolj iskanje opornih točk za prihodnjo, saj bi se tekmovalni izzivi na sredini lestvice zmanjšali na minimum. Ena od dobrih koprskih oziroma neugodnih Aluminijevih popotnic je dejstvo, da Kidričani še nimajo zmage. Kar štiri od sedmih medsebojnih prvenstvenih tekem so dobili koprski rumeni, ki pa so na domači Bonifiki prav proti Aluminiju klonili v osmini finala pokalnega tekmovanja. Edina letošnja tekma v Kidričevem se je končala z 0:0, ampak takrat so bili Štajerci v seriji šestih tekem brez doseženega zadetka. V tem elementu so se popravili, saj so spomladi zadeli na vsaki. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Muminović, Damiš, Bizjak, Škoflek, Tahiraj, Kramer, Kocić, Turkalj, Mensah. Koper: Antolović, Horvat, Gregov, Paljk, Datković, Kokorović, Ibričić, Pranjić, Križman, Pučko, Belima. Naš namig: 0.

DOMŽALE – KRŠKO ponedeljek ob 18. uri, sodnik: Glažar V Domžalah so z uvrstitvijo v finale pokala izpolnili prvi velik cilj v letošnji sezoni. Naloga ni bila niti posebej težka, saj je bila očitna razlika v kakovosti med drugouvrščenim moštvom prve lige Domžalami in petim moštvom druge lige Krko. »Za nami je zahtevno obdobje, v katerem smo morali biti pametni predvsem pri izbiri igralcev. Verjamem, da smo vse dobro izpeljali, vključno z vsebino na igrišču. Žal se nam z rezultatskega vidika v tem spomladanskem delu ni izšlo po naših željah, a sem še vedno prepričan, da smo na pravi poti. Uspešno gremo zastavljenim ciljem naproti,« meni 34-letni trener Domžal Simon Rožman. Domžalčani niso izkoristili krize Olimpije, da bi se utrdili na drugem mestu. Krško ima dovolj kakovosti, da osvoji vsaj točko, s katero bi se utrdili na osmem mestu, saj imajo le dve točki prednosti pred razigranim Aluminijem. Verjetni postavi – Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Matjašič, Vetrih, Repas, Majer, Firer. Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Kramarić Gatarić, Sadiković, Kosić, Mujan, Mensah, Dangubić. Naš namig: 0.