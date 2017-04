Boleče je bilo nedavno gledati posnetek potnika letalske družbe United Airlines, ki so ga trije varnostniki nasilno spravili z njegovega sedeža na letalu in vlekli po prehodu, tako da je z glavo udaril še v naslonjalo za roke. Grozljivo ravnanje z 69-letnim zdravnikom in dedkom Davidom Daom, ki so ga spremljali kriki ogorčenih potnikov, se je končalo z okrvavljenim obrazom vidno pretresenega Daa, a se je izkazalo, da zgodba prav zaradi videa, ki ga je v nekaj dneh videlo več milijonov ljudi po svetu, še ne bo tako hitro dobila epiloga. Kar je tudi prav.

David Dao, ki se trenutno zdravi v bolnišnici v Chicagu in se, glede na to, da je njegov odvetnik na sodišče že vložil zahtevo po ohranitvi vseh dokazov, pripravlja na tožbo družbe United Airlines, ni storil ničesar narobe. Plačal je sedež in se z njega ni hotel premakniti, niti ko so mu uslužbenci Uniteda ponudili 800 dolarjev. Letalo, ki je vzletelo z mednarodnega letališča v Chicagu, je bilo namreč polno, United pa je nanj hotel spraviti še štiri člane svojega osebja, ki jih je naslednji dan potreboval v Louisvillu. Ko prostovoljcev, potem ko so jim ponudili 400 in nato 800 dolarjev, ni bilo, pa je štiri potnike, ki morajo zapustiti letalo, izbral sam. Trije, vključno z Davidovo ženo, so privolili, David pa ne, ker je moral biti pri svojih pacientih v bolnišnici v Louisvillu.

Opravičilo, peticije in pozivi k bojkotu

Sledila je drama, ki jo je s svojimi telefoni snemalo več potnikov in se je dan pozneje začela razvijati v incident na državni, nato pa še na globalni ravni. Po družbenih omrežjih so se usule kritike potnikov, ki so rezali Unitedove kartice za zbiranje milj, pozivali k bojkotu družbe in se norčevali iz slogana družbe Fly the Friendly Skies (Letite po prijaznem nebu), na Kitajskem in v Vietnamu so v zrak skočili zaradi rasizma, češ da naj bi osebje izbralo v Vietnamu rojenega Daa zato, ker je azijskega rodu, med politiki pa so se začele razprave o vedno manj človeškem ravnanju letalske industrije s strankami.

Več kot 60.000 ljudi je podpisalo peticijo, da naj Bela hiša, ki je incident opisala kot skrb zbujajoč, uvede preiskavo, dve peticiji s po približno 70.000 podpisi pa sta predsednika družbe United Airlines pozvali k odstopu. Šef Uniteda Oscar Munoz je zahteve po odstopu zavrnil, nekonsistentno pa je v različnih intervjujih in izjavah za javnost nizal tudi opravičila. Sprva je dejal, da je bil Dao divji in agresiven ter da niso imeli druge izbire, kot da ga odstranijo varnostniki, nato pa, da ga je sram in da se kaj takšnega ne bo zgodilo nikoli več.