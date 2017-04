Potem, ko so z enega od letov zaradi prenatrpanosti nasilno odstranili potnika, posnetek česar je zaokrožil svet in sprožil plaz zgražanja in neodobravanja, se je na letu iz Houstona v Calgary pripetila še ena nevšečnost. Potniku Richardu Bellu je med letom na glavo iz predala nad njim namreč padel škorpijon. Ko si je žival odstranil iz las in si jo skušal ogledati, ga je škorpijon še pičil, a zdravstvenih posledic zanj ni bilo. Žival so onesposobili in jo odplaknili v stranišče. Škorpijon se je na letalo najverjetneje pretihotapil v prtljagi katerega od potnikov.