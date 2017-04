Kot pravijo, so s tem idejo, da Arboretum postane poligon za različne učne delavnice, samo še nadgradili. Lani so k sodelovanju povabili udeležence iz 15 različnih držav, letos pa so k sodelovanju povabili pet slovenskih šol. Za vse priprave na dogodek, ki je bil posvečen tematiki ptic in je potekal prve dni aprila, so poskrbeli študentje Biotehniškega centra Naklo, VSŠ Holtikultura, pod mentorstvom dr. Sabine Šegula in Rocka Finale. V ustvarjanju so se merili dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednje trgovske šole Ljubljana – aranžerski tehnik, dijaki Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma, študentje Biotehniške fakultete UL, oddelka za krajinsko arhitekturo, in BC Naklo – VSŠ Hortikultura. Vsi so ustvarili naravne stvaritve, ki bodo na ogled do konca leta, največji ptič pa je velik kar štiri metre. Udeleženci so poleg naravnih materialov uporabili še žarjeno žico in z njeno pomočjo ustvarili tudi viseče gnezdo in ptiča med drevesi. Študentje BC Naklo so ob praznovanju 110-letnice šole naredili poleg ptic še mlečno reko z izvirom.