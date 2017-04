Princ Harry je bil star šele 12 let, ko je v tragični prometni nesreči izgubil mamo, priljubljeno princeso Diano. 32-letnik je v intervjuju za Daily Telegraph razložil, da je po dveh letih »popolnega kaosa« poiskal strokovno pomoč. »Z izgubo sem se soočal tako, da sem glavo porinil v pesek. Nisem razmišljal o mami, saj sem mislil, da nima smisla. To bi me zgolj razžalostilo, nje pa ne bi prineslo nazaj. Tako čustvom nisem dopustil priti na plan. Bil sem tipičen 20-, 25-letnik, ki na zunaj kaže, da je življenje lepo. Po nekaj globljih pogovorih pa je vsa ta žalost, ki je nikoli nisem razdelal, izbruhnila ven in ugotovil sem, da moram še veliko narediti na tem področju.«

Ignoriranje čustev po smrti mame leta 1997 je imelo po njegovih besedah resne posledice tako na zasebnem področju kakor tudi pri delu. Njegovo soočanje z žalostjo in žalovanje pod žarometom javnosti pa je večkrat skorajda privedlo do popolnega zloma. Večkrat se je srečal s psihiatrom, kar mu je zelo pomagalo.