Ko so se mediji razpisali o zavarovalno-posredniških poslih upravnikov večstanovanjskih stavb in provizijah, ki jim jih za te posle plačujejo zavarovalnice, čeprav je to po stališču Agencije za zavarovalni nadzor protizakonito, so mnogi etažni lastniki dvignili obrvi. Tudi v ljubljanski soseski Mostec so želeli preveriti, ali njihov upravnik od zavarovalnice prejema okoli 30 odstotkov vrednosti zavarovalne premije vsako leto, ko ne prijavi nobene škode, čeprav bi ta bonus po mnenju tamkajšnjih etažnih lastnikov morali dobiti oni. »Prosimo, da organizirate sestanek s predstavniki Zavarovalnice Triglav najpozneje do 25. marca 2017, saj bi se želeli pogovoriti o bonusih, malusih, škodnem rezultatu, provizijah, vsebinah polic…« je članica nadzornega odbora N. K. pozvala podjetje SPL in ob tem zaprosila za vse naštete podatke ter upravnika spomnila, da zavarovalne police potečejo najpozneje v začetku aprila.

Plačniki brez informacij

Toda odgovor upravnika je bil negativen. »Smatram, da z naše strani ta sestanek ni potreben, s strani etažnih lastnikov praktično tudi ne prejemamo vprašanj na to temo oziroma jih sproti pojasnimo,« so zapisali v SPL in dodali, da so tako oni kot zavarovalnica podrobno pojasnili vsebino sklenjenih zavarovanj in odgovorili na vprašanja etažnih lastnikov na sestanku eno leto prej. »Upravnik se obnaša, kot da je on lastnik soseske. Če lani naše zavarovalne police niso bile izkoriščene – česar ne vemo, ker upravnik kljub več prošnjam noče dati podatkov – smo verjetno dobili bonus, za katerega pa ne vemo, ali je bil nakazan nam ali upravniku,« je nad aroganco SPL ogorčena N. K.

Toda to je zgolj eden od primerov trenutno uzakonjenega modela upravljanja večstanovanjskih stavb, po katerem upravniki nastopajo kot posredniki med etažnimi lastniki in dobavitelji blaga oziroma storitev, hkrati pa niti eni niti drugi – v imenu »poslovne skrivnosti« – etažnim lastnikom podrobnosti dogovorov nočejo razkriti, so opozorili pri Združenju etažnih lastnikov Slovenije (ZELS).