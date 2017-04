V Arboretumu danes odpirajo tradicionalno, že 26. razstavo spomladanskega cvetja, tulipanov in vrtnarske opreme. Obiskovalci bodo prvič vstopali skozi novi vhod, ki so ga v parku načrtovali in si ga želeli že več let. Stari je bil že dokaj dotrajan, predvsem pa pretesen in, kot pravijo v parku, ob večjih prireditvah nefunkcionalen. Uradno bodo novi vhod odprli sredi poletja. Tradicionalna spomladanska razstava tulipanov in drugega cvetja bo na ogled kar teden dni prej kot prejšnja leta, saj je tudi pomlad vedno bolj zgodnja, pojasnijo v parku in dodajo, da bo trajala do 7. maja. Tulipani se bohotijo na več kot šestih hektarjih površin, kar so jim omogočile nove tehnike sajenja. Posadili so 350 različnih sort, letos prvič tudi na visokih gredah ob pristavi in ob novi poti v rozarij. Poleg priljubljenih in barvitih tulipanov so zasadili tudi 250 tisoč narcis, uredili nove kombinirane grede s 150 tisoč dvoletnicami, 2000 cesarskimi tulipani, 5000 hijacintami in poleg drugega še 30 tisoč modrimi čebulicami ter drobnocvetno scilo. V maju bodo pogled privabljale tudi grede z 9.000 okrasnimi čebulami, še pravijo v parku, kjer že pripravljajo tudi vrtnarski sejem in sejem domače obrti, ki bo od 27. aprila do 2. maja, prvič na asfaltiranem parkirišču ob vrtnem centru, drugi del pa na pristavi.

Urejene sanitarije

Novi vhodni objekt, ki je v parku največja naložba v zadnjih letih, so zgradili v sodelovanju z ministrstvom za kulturo, ki je prispevalo polovico potrebnega denarja. Drugo polovico 500 tisoč evrov vredne naložbe so v Arboretumu zagotovili sami. Novi vhodni objekt je lepši in veliko bolj praktičen, obsega pa vstopni del z recepcijo in trgovino s spominki. Obiskovalci pa bodo gotovo veseli tudi novih sanitarij, ki so bile sanitarije doslej ob prireditvah v parku težava. Stari vhod bodo podrli in zaradi tega nekoliko spremenili tamkajšnjo krajinsko ureditev, so povedali v parku. Ob vstopu skozi novi vhod bodo lahko obiskovalci izbirali med tremi potmi – programsko potjo, drevoredom in tretjo potjo. Prva vodi do pristave, drevored vodi do francoskega vrta, tretja pot pa do otroškega igrišča, kjer se razcepi na pot proti francoskemu vrtu ali v Hujsko loko.

Poleg dinozavrov bodo letos obiskovalce navduševali tudi velikani morja. Pripravili so razstavo vodnih sesalcev v naravni velikosti, ki so jih v parku izdelali sami. Namestili jih bodo na različne konce parka, poleg tega so slovenski srednješolci po parku na različna mesta postavili svoje navdihujoče mojstrovine zemeljske umetnosti (land art) na temo ptičev. V Arboretumu pa se že pripravljajo tudi na regionalni kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic, ki ga bo Slovenija gostila med 11. in 14. junijem. Na ogled bo skoraj tisoč sort vrtnic.