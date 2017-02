V »temeljitem in analitičnem pogovoru«, kot so dvourno nedeljsko srečanje prvega in drugega moža SMC označili v največji vladni stranki, sta Miro Cerar in Milan Brglez zgladila spor. Pred novinarje nista želela stopiti, iz skupne pisne izjave za javnost pa je mogoče razbrati, da je Brglez Cerarju obljubil, da bo v prihodnje poslušnejši, Cerar pa je Brglezu dopustil, da še naprej ostane v vodstvu stranke.

V skupni izjavi, ki so jo posredovali s sedeža SMC, namreč preberemo, da je Brglez predsednika stranke prepričal o svoji »pripadnosti ideji in projektom, ki jih stranka zastopa v političnem življenju naše države«. Poleg tega je dal Cerarju tudi »jasna zagotovila, da ni več razlogov za nezaupanje, ki se je pojavilo v zadnjem času«. Spomnimo, da je Cerar še pred štirimi dnevi poudarjal, kako je Brglezovo večkratno »javno in neutemeljeno očitanje o neustavnosti premišljenih in argumentiranih odločitev vlade, ki jo vodim, porušilo zaupanje, ki je nujno potrebno za sodelovanje predsednika in podpredsednika SMC«. S temi besedami je meril na Brglezovo glasovanje proti noveli zakona o tujcih oziroma njegovo glasno obrazložitev, da ta krši slovensko ustavo in mednarodne pogodbe ter omogoča kršitve temeljnih človekovih pravic.

O človekovih pravicah pa nič

Po nedeljskih Brglezovih zagotovilih in izraženi pripravljenosti, »da še naprej deluje v dobro stranke in države«, se je Cerar odločil, da ne bo vztrajal pri pozivu k Brglezovemu umiku s položaja podpredsednika SMC. »Milan Brglez in Miro Cerar sta soglasna v tem, da je obema prioriteta država in interes državljanov. V tem trenutku so prioriteta začete reforme, ki morajo čim prej dati rezultate, in projekti vlade, ki jo vodi SMC,« še lahko preberemo v skupni izjavi. O kakšni pravni državi in spoštovanju človekovih pravic, kar je med osrednjimi vodili največje vladne stranke in njega samega še konec prejšnjega tedna izpostavljal Brglez, v tokratnem sporočilu ne najdemo ničesar.

Poslanci SMC so sledili Cerarjevemu in Brglezovemu zgledu in razpleta spora med njima oziroma odnosov v stranki niso želeli javno komentirati, niso pa skrivali, da so si oddahnili. Nekaj stavkov so povedali v obeh koalicijskih partnericah. Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je umiritev nesoglasij v SMC označil kot koristno in obžaloval, da do nje ni prišlo že prej. Vodja poslancev SD Matjaž Han pa je v sporu Brglez-Cerar prepoznal predvsem šov za javnost, iz katerega pa ni nihče izšel kot zmagovalec.