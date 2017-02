Predsednik vlade Miro Cerar je izpostavil, da je pred dobrima dvema letoma za položaj podpredsednika stranke SMC predlagal Milana Brgleza zaradi njegovih »nedvomnih kompetenc« in tudi zato, ker je med njima vladalo zaupanje. Danes Cerar očitno meni, da je zaupanje med predsednikom in podpredsednikom načeto do te mere, da Brgleza poziva k odstopu s tega položaja v stranki SMC.

»Mislim, da je prav, da dr. Brglez sam oceni, kakšni so njegovi prihodnji politični cilji. Cilji SMC se niso spremenili,« pravi Cerar. »Njegovo večkratno javno in neutemeljeno očitanje o neustavnosti premišljenih in argumentiranih odločitev vlade, ki jo vodim, je porušilo zaupanje, ki je nujno potrebno za sodelovanje predsednika in podpredsednika SMC.«

Cerar ob tem dodaja, da poziv, naj Brglez odstopi s položaja podpredsednika SMC, ne bo vplival na njuno sodelovanje na pomembnih državnih funkcijah. »Notranje zadeve SMC ne smejo negativno vplivati na vodenje države,« piše v SMC-jevem sporočilu za javnost.