Z ovadbo zaradi poskusa umora iz brezobzirnega maščevanja so mariborski kriminalisti pospremili četrtkovo jutranje streljanje na območju Kidričevega. Preiskovalni sodnik je zoper strelca, po naših podatkih 47-letnega Srečka Sambolca, odredil pripor.

Kot je pojasnil Robert Munda, vodja kriminalistov na mariborski policijski upravi, so bili policisti na interventno številko 113 v četrtek zjutraj obveščeni o streljanju v stanovanju na območju Kidričevega. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 47-letni osumljenec v svojem stanovanju streljal na 47-letnega moškega, ki je bil pred prihodom strelca v stanovanju skupaj z osumljenčevo ženo.

»Med njimi se je vnel prepir, med katerim je osumljenec izvlekel orožje in ustrelil proti oškodovancu. Naključju je pripisati, da ga ni zadel. Nato se je osumljenec umaknil proti izhodu, še enkrat ustrelil, nato pa pobegnil,« je razlagal Munda. Ta strel je končal v podboju vrat. Začelo se je intenzivno iskanje osumljenca, ki so ga policisti okoli 11. ure izsledili na območju Lovrenca na Dravskem polju, po daljšem sledenju pa so ga ustavili na območju Ptujske Gore. Med aretacijo se osumljenec ni upiral, je še pojasnil Munda. Ob preiskavi avtomobila je bilo najdeno tudi orožje, s katerim je streljal, pištola, in nekaj nabojev. Kot je povedal prvi človek mariborskih kriminalistov, osumljeni za pištolo ni imel ustreznih dovoljenj. »Motiv za dejanje, ki je bilo izvršeno v jezi, je najverjetneje ljubosumje,« je še pojasnil Munda.

Bivši streljal na novega?

Po naših podatkih sta se Sambolec in njegova žena razhajala, 47-letni moški, na katerega je Sambolec streljal, pa naj bi bil ženin novi partner. V stanovanju je bil v času streljanja tudi štiriletni otrok osumljenega in njegove žene, a je na srečo tudi ta ostal nepoškodovan. Munda je potrdil, da sta se strelec in napadeni poznala in da sta bila zakonca že dalj časa v sporu ter sta tudi sprožila postopke za razhod. Munda je še povedal, da je bil strelec v preteklosti že obravnavan zaradi nasilnih dejanj, a ne zaradi nasilja v družini.

Strel naj bi poškodoval le obleko oškodovanca, policijo pa naj bi poklicala žena in policistom dejala, da je Sambolec ob begu grozil, da si bo vzel življenje. Za kaznivo dejanje umora iz brezobzirnega maščevanja je zagrožena najvišja možna kazen, 30 let zapora, spodnja meja je 15 let zapora, poskus kaznivega dejanja pa se lahko kaznuje nekoliko mileje.