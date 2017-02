Nasilje se je dogajalo v noči z nedelje na ponedeljek na območju Krškega, preiskava pa še poteka.

Posnetek, ki nazorno prikazuje pretepeno žrtev, iz govora napadalcev pa se da sklepati, da sta ga objavila kot opozorilo in poduk vsem, ki bi si drznili stopiti jima na pot, se je bliskovito razširil po družabnem omrežju Facebook. V času objave članka je imel že prek 50 tisoč ogledov, pod njim pa številne zgrožene komentarje uporabnikov, ki so ga videli. Nekateri med njimi opozarjajo »avtorja«, da si je že z objavo prislužil nekaj let zapor, nekateri pa gredo tudi čez mejo sovražnega govora. Glede na to, da posnetek krši Facebookova pravila, je pričakovati, da ga bodo v kratkem izbrisali.