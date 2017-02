Smučarski skakalci se se ogreli za uvodni preizkušnji svetovnega pokala na azijskih tleh. Po srednjeevropskem času jih danes ob 8.30 in jutri ob 2. uri čakata preizkušnji v Saporu na Japonskem, dekleta pa bodo ta konec tedna doživela vrhunec svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Danes in jutri se bosta tekmi začeli ob 13. uri.

Peter ni želel eksperimentirati

Najboljše izhodišče pred današnjim japonskim izzivom ima šampion minule zime in trikratni zmagovalec Sapora Peter Prevc, ki je v kvalifikacijah močno preskočil vso konkurenco. Pristal je pri 138 metrih in za deset metrov ugnal drugouvrščenega Vincenta Descombesa Sevoieja. Peter Prevc je dobil kvalifikacije že pred tednom dni na letalnici v Oberstdorfu, a na obeh tekmah za malenkost zgrešil zmagovalni oder. »Zagotovo sem zadovoljen s skokom. Lepo me je odneslo čez hrbtišče skakalnice. Že dolgo nisem skočil tako daleč, zato nisem želel eksperimentirati s telemarkom. Vesel sem uspeha, vendar prvo mesto v kvalifikacijah ne prinaša točk. Na tekmi se bom moral umiriti. Ne bom smel prehitevati dogodkov,« je iz Sapora sporočil Peter Prevc in dodal, da je bila pot slovenske reprezentance na Daljni vzhod hitra in nemotena.

Lani se je slovenska vrsta v Saporu veselila trojne zmage, saj so se na stopničke uvrstili tako Peter in Domen Prevc kot Robert Kranjec. Ravno Domnu Prevcu, četrtouvrščenemu skakalcu v seštevku svetovnega pokala, se je močno zatikalo že na včerajšnjih treningih, ko je v drugem poskusu pristal komaj pri 82,5 metra in bil obakrat zadnji. Čeprav je neposredno uvrščen na tekmo, so se mu ponesrečile tudi kvalifikacije s skokom 114 metrov, sicer pa se je na današnjo tekmo uvrstilo vseh sedem slovenskih predstavnikov. Anže Semenič in Anže Lanišek sta se v kvalifikacijah uvrstila celo na rob najboljše deseterice. Jernej Damjan je pristal na 19. mestu, Jurij Tepeš je bil 24., Cene Prevc pa 31. Vodilni skakalec v svetovnem pokalu Kamil Stoch je bil v kvalifikacijah z daljavo 129 metrov daljši od najbližjih zasledovalcev Daniela Andreja Tandeja (124,5 m) in Stefana Krafta (125 m).