Slovenska skakalna reprezentanca se je na prenovljeni letalnici v Oberstdorfu na dveh tekmah izkazala s petimi uvrstitvami med najboljšo deseterico. Najboljši dosežek te zime je uspel Juriju Tepešu, ki je na nedeljski skrajšani preizkušnji z eno serijo poletel na zmagovalni oder. Obe tekmi je sicer dobil Avstrijec Stefan Kraft, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala s tretjega mesta izrinil debitanta med letalci Domna Prevca.

V domovino se je z zadovoljstvom odpravil tudi nesporni kralj minule zime Peter Prevc, ki je bil v Oberstdorfu s četrtim in šestim mestom povsem blizu najboljšim. Povedal je, da je v zraku užival, pred obema tekmama pa ni imel posebnih pričakovanj. Iz tira ga ni vrgel niti sobotni skok za trening, ko je pristal zgolj pri 122 metrih. »Po dolgem času mi je uspel obetaven konec tedna. Vesel sem, da mi zgolj pogoji niso odnesli dobrega rezultata. Poleti so bili lepi, smuči mi po odskoku niso nagajale,« je odgovoril Peter Prevc , ki nerad ocenjuje trenutno formo. Poudaril je, da potrebuje mir, saj se nezadržno približuje tudi svetovno prvenstvo v Lahtiju, kjer bo eden od slovenskih favoritov za najvišja mesta.

»Uspel nam je zadovoljiv moštveni uspeh. Zelo sem zadovoljen, saj je konkurenca v tem trenutku zelo zgoščena,« je preizkus v Oberstdorfu pospremil slovenski selektor Goran Janus , ki je na trenerski tribuni najbolj trepetal ob poletih sedemnajstletnega Domna Prevca. Najmlajši od bratov Prevc je na letalnici Heinija Klopferja debitiral ob posebnem dovoljenju staršev in trenerjev ter dokazal, da ima izostrene letalne sposobnosti. Prevc je bil v zraku povsem miren, pred veliko premiero pa ni čutil posebne nervoze. V petek zvečer je zaspal še prej kot običajno, čas pa si je krajšal tudi z računalniškimi igricami. »Očitno me je bilo bolj strah kot Domna. Vesel in ponosen sem, da se je tako odlično znašel na letalnici. Čeprav je naredil nekaj manjših napak, so bili njegovi poleti varni. Ocenim lahko, da gre za novega izjemnega letalca,« meni Janus. Domen Prevc je med drugim postal tudi prvi mladoletni tekmovalec, ki je že na uvodnem preizkusu na veliki napravi poletel prek dvesto metrov.

Jurij Tepeš stopnjeval formo

Na nedeljski tekmi, na kateri je finalno serijo odneslo muhasto vreme z neurjem, je za nove slovenske stopničke poskrbel Jurij Tepeš. Eden najboljših slovenskih letalcev je v Oberstdorfu stopnjeval formo in vrhunec s poletom do 228 metrov dosegel prav na zadnji tekmi. »V petek sem se malo zamislil nad seboj, saj mi ni šlo vse po načrtih. Imel sem občutek, da se letalna sezona ne bo izšla po načrtih. S trenerji smo naredili videoanalizo in ugotovil sem, kaj moram izboljšati. V soboto sem se še malo lovil, dan kasneje pa mi je vendarle uspelo skočiti daleč. Zagotovo bom po tretjem mestu lažje zaspal in mirneje nadaljeval svetovni pokal,« je bil zgovoren Jurij Tepeš. Spremenljive vremenske razmere so dovoljevale tudi nov rekord letalnice v Oberstdorfu, ki je po novem v lasti vročega nemškega tekmovalca Andreasa Wellingerja (238 metrov), medtem ko se je bavarska avantura izjalovila rekorderju po številu zmag v svetovnem pokalu Gregorju Schlierenzauerju. Avstrijec je polet na nedeljskem treningu končal s padcem in se pritoževal nad bolečinami v desnem kolenu, ki ga je operiral pred slabim letom dni. Prvi pregled v bolnišnici v Immenstadtu je pokazal, da Schlierenzauer ni huje poškodovan.

Karavana svetovnega pokala se bo v naslednjih dneh preselila v Saporo, na azijski turneji, ki bo generalka pred svetovnim prvenstvom, pa bodo tekmovalci preizkusili tudi olimpijsko skakalnico v Pjongčangu. Slovenske barve bodo tako kot v Oberstdorfu zastopali Domen Prevc, Peter Prevc, Jurij Tepeš, Cene Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Anže Lanišek.