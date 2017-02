Oh, ti Hrvati, same težave

Novega, lepega, bleščečega audija je na naših cestah verjetno preizkušal 48-letni Hrvat, ki so ga naši policisti ujeli na radar. Vozil je po dolenjski avtocesti proti »lijepi njihovi« s hitrostjo 218 kilometrov na uro! In seveda preostale voznike prehiteval po prehitevalnem pasu. Verjetno je pri tem rade volje uporabljal utripanje z lučmi. Take imamo mi, vestni in pravil držeči se vozniki, najraje, kajne? Malo zadoščenja pa so nam po rokometaših zdaj vendarle prinesli tudi policisti. Hrvata so ujeli in mu napisali kazen v višini 1440 evrov. Pa da nam ne bodo očitali privoščljivosti na nacionalni osnovi. Štajerski policisti so ujeli 19-letnika, ki je namesto 70 na uro gonil 160. Njemu so odvzeli tudi izpit.

Težka kraja

Primorski policisti ta teden niso imeli toliko težav s hitrimi vozniki, pač pa s hitro burjo in še hitrejšimi zmikavti. Tile faloti so še posebno posrečeni, saj so se spravili na cvetlično korito. Da, prav ste prebrali, prišli so s kombijem (!), dva sta iz njega izstopila in nato skušala korito spraviti vanj. Pa ni šlo! Bodisi sta bila onadva prešibka ali pa korito pretežko. Poleg tega ju je opazila lastnica in ju prijazno ogovorila, češ, kaj pa vidva fanta počneta. Urno sta se zbasala v avto, kjer ju je čakal še tretji sostorilec, in vsi skupaj so zbežali. Policisti primer neuspešne kraje celih 30 evrov vrednega korita še preiskujejo.

Ni za avtomatik

O precej nenavadni prometni nesreči poročajo ljubljanski policisti. Zgodilo se je v Trzinu, nastradal je zid hiše, krivec je bil avtomatski menjalnik. No, malo pa tudi 74-letni voznik, ki je pri parkiranju svoje avtomatske toyote malce zamenjal stopalke in namesto na zavoro pritisnil na plin. Nastal je cel kaos. Najprej je pravzaprav zadel v nakupovalni voziček in nakupovalko, ki je voziček želela pospraviti v tisti boks, namenjen vozičkom. Ko je videl, kaj je storil, je hotel pa vzvratno. Takrat je nastala zmeda s stopalkami, najprej je nastradala živa meja, nato pa še hiša, v kateri je zazevala luknja. Da o strahu stanovalcev, ki so mislili, da je potres, sploh ne pišemo.

Babi, ne vozi več!

Tudi tale je iz serije starejših, rahlo zmedenih voznikov in voznic. Babi je stara 81 let in še vedno vozi, so verjetno ponosni vnučki. Pa bi jim svetovali, naj babici vzamejo avto in skrijejo ključe. Izpit pa so ji že vzeli policisti. Babi je imela hudo srečo, ko je že proti večeru zapeljala na obalno hitro cesto in se vozila v napačno smer od Bivja proti Kopru. Prav lahko bi koga ubila. Policisti so bili hitro obveščeni in že na priključku Slavček jim jo je uspelo ustaviti in jo izločiti iz prometa.

Koliko lončnic gre v prtljažnik?

Mariborski policisti so ustavili 27-letnega voznika BMW-kupeja. Da, to je tisti športni bavarec, ki zlahka potegne 250 na uro in bi, če ne bi imel elektronske omejitve, lahko drvel še več. Prtljažnik pa ni bog ve kaj, le 440 litrov prostora ima menda. In zdaj se sprašujete, koliko so mu namerili, kajne? Nič ne bo. Kranjčana so ustavili in v prtljažniku našli 171 lončnic s sadikami konoplje. Prepovedane, seveda. Mojstra, ni kaj. V prtljažnik kupeja sta spravila 171 sadik. Junaka bosta o svojem podvigu najverjetneje razmišljala v prav tako precej majhnem in neudobnem prostoru z majhnimi okni. Le da ne bo bavarske izdelave in tudi 250 na uro ne bo potegnil.

Pripravil Primož Knez