Vroče mu je

Zunaj je bilo kakih minus deset, ko se je Primorec odločil, da bo potreboval klimatsko napravo. Ali mu je bilo vroče ali pa je ob hudem mrazu pomislil, da po dežju vedno posije sonce in po mrazu vedno vročina. In ker klimatskih naprav te dni ne prodajajo v vsaki trgovini, se je odločil za nekoliko drugačen »nakup«. Lepo se je zapeljal do avtobusnega postajališča v Mirnu, kjer je bil parkiran tudi tovornjak znamke Mitsubishi. Vlomil je in si postregel s klimatsko napravo. Lastnika je menda oškodoval za 700 evrov, a mu bo zdaj morda vroče zato, ker ga bodo preganjali policisti. Lahko se bo hladil – s klimatsko napravo.

Bežal brez razloga

Popiti kakšno pivo in potem sesti za volan ni najbolj pametno početje, ve že vsak otrok. Tudi tale nesrečni Gorenjec. Verjetno si je privoščil pivo, morda celo dve, vsekakor pa je ocenil, da ga je bilo preveč. A se je vseeno odločil za pot z avtom. Pa so ga v povsem rutinski kontroli na Kokrici začeli ustavljati policisti. Misleč, da je treba ves pijan za volanom policistom pač ubežati, je stopil na plin. Kmalu je avto ustavil in nato bežal še peš. Sila neuspešno. Policisti so ga ujeli in mu dali pihati. Rezultat alkotesta je bil sicer pozitiven, a je napihal premalo, da bi ga policisti kaznovali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. So ga pa, kakopak, kaznovali zaradi kršitve drugih prometnih predpisov, predvsem pa zaradi bežanja pred njimi. Globa? Slabih tisoč evrov. Zna biti, da mu pred vožnjo zdaj niti eno pivo ne bo več teknilo, kaj šele dve.

Čokolada za napačno parkiranje

Hudemu kršitelju prometnih predpisov, ki je napačno parkiral, in to celo pred policijsko postajo, so nemški policisti izrekli hudo kazen. Podarili so mu čokolado. No, nemški možje v modrem niso tako dobre dušice kar do vsakogar. Napačno parkiran avto je bil – otroški poganjalec, kršitelj pa triletni Jim. Kot je povedala mati triletnika, se je ta med sprehodom naveličal poganjanja plastičnega avtomobila, zato sta ga pustila ob stražarnici pred policijo, ker sta vedela, da bo tam na varnem. Ko pa sta se vračala s sprehoda, sta na avtomobilček oba pozabila. Policisti so se lova neobičajnega krivca za napačno parkiranje lotili na internetu, kjer so objavili fotografijo poganjalca. Mati je nato skupaj s svojim triletnikom odšla na policijsko postajo, kjer so mu namesto opozorila podarili čokolado in pobarvanko. Prav tako ga je doletela čast, da se je lahko usedel v resnični policijski avto. S tem pa presenečenj za malčka še ni bilo konec. Neka avtohiša mu je ponudila, da mu plastični poganjalec zamenja za pravi otroški električni avto. A na željo matere so to vozilo podarili ustanovi, ki skrbi za otroke. Jim pa se je domov z veseljem vrnil s svojim rdečim poganjalcem. Pa še recite, da se zločin ne izplača.

Izmuzljivi Italijan

Zvesti bralci rubrike od petka do petka se boste spomnili Italijana, ki rad toči gorivo na bencinski črpalki v Vrtojbi, ne da bi zanj plačal. V zadnji lanskoletni rubriki smo optimistično napovedovali, da ga zdaj naši policisti pospešeno lovijo. Pa so pri tem početju žal izjemno neuspešni. Kot v filmu Ujemi me, če me moreš. Kako bi si drugače lahko razlagali nedavno sporočilo novogoriške policijske uprave: »Danes, 9. januarja 2017, so policiste obvestili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Vrtojbi. Ugotovljeno je bilo, da je ob 7.36 na omenjeni bencinski servis pripeljal neznani voznik osebnega avtomobila lancia musa zlate barve, italijanskih registrskih številk in na točilnem mestu natočil za 55 evrov dizelskega goriva. Po točenju goriva je voznik osebno vozilo s točilnega mesta premaknil na drugo mesto na bencinskem servisu in odšel v prodajalno, kjer je kupil in plačal prodajni izdelek, računa za natočeno gorivo pa na blagajni ni poravnal, in se nato odpeljal v smeri Republike Italije. Tamkajšnji uslužbenci so ga sicer skušali ustaviti, vendar jim to ni uspelo.« Ali je komentar sploh potreben? Zdaj veste, dragi policisti, kako je videti, kje toči, kakšen avto ima in kakšne trike uporablja. Saj bo šlo! Navijamo za policiste!