Premier Miro Cerar je včeraj zanikal svoje navedbe o obstoju migracijske »jadranske poti«, o kateri je govoril pred tednom dni na Malti. Tedaj je govoril o migrantih, »…ki jih tihotapci vozijo prek Jadrana tudi v Istro, hrvaško Istro«. Izjavo je predvajala TV Slovenija, povzela jo je Slovenska tiskovna agencija in Cerar je agencijski povzetek naknadno še enkrat objavil tudi na svojem profilu na omrežju twitter. Nad tem so bili vsi začudeni, saj ne na Hrvaškem ne na slovenski policiji ali v obveščevalnih krogih podatkov o poti migrantov prek Jadrana v Istro nimajo.

Odprle pa so se nove negotovosti. Cerar je povedal, da se v zadnjem času povečuje število prehodov migrantov čez grško-albansko mejo. Tamkajšnjih prečkanj je desetkrat več kot iz Grčije v Makedonijo, je dejal. To ima sicer svoj vzrok: grška meja z Makedonijo je že skoraj leto dni tako močno zastražena, da jo uspe prečkati le še redko komu. Za ilustracijo: če jih gre v Makedonijo štirideset, v Albanijo pa štiristo, je to desetkrat več.

Pot se zapira

Dejal je le, da se »lahko pojavi kopenska jadranska pot prek Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške..., lahko tudi do Slovenije. Zdaj je čas, da se na to opozori.« Cerar pravi, da se je treba na vzpostavitev takšne poti pripraviti vnaprej, saj bi lahko bilo sicer prepozno, »kot je bilo prepozno tedaj, ko smo bili že soočeni z masovnimi migracijami po balkanski poti (leta 2015 in 2016, op. p.)«. Cerar pa je pri tem izpustil pomembno okoliščino – da so tedaj prevoze tisočih migrantov z vlaki in avtobusi od Grčije do Nemčije organizirale države, ki so bile del balkanskega humanitarnega koridorja. Le tako je bilo namreč mogoče, da je v Slovenijo naenkrat prišlo po deset tisoč ljudi na dan – kar Cerar venomer predstavlja kot »nenadejano« katastrofo. Brez sodelovanja državnih institucij se to po »naravni poti« ne bi moglo dogajati ne na celini, ne ob Jadranu, ne na morju...

Za našo regijo pa trenutno velja ravno nasprotno – pot se še bolj zapira. Cerar je včeraj povedal, da je »v pripravi skupen akcijski načrt vseh držav s skupnim ciljem preprečitve ilegalnih migracij«.