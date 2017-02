Izredna seja državnega zbora o težavah napotenih delavcev na opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji je izzvenela enotno v opozorilih, da novi pogoji opravljanja storitev močno omejujejo poslovne priložnosti slovenskih podjetij v Avstriji. Prihajala so z vseh strani, razen iz Združene levice. Poslanci predlagateljev izredne seje iz SDS in NSi so v svojih razpravah poudarjali, da so ukrepi Avstrije nesorazmerni in niso v skladu s prostim pretokom storitev v EU. Kritični glasovi do ukrepov vlade ob sprejemanju nove avstrijske zakonodaje so se slišali tudi iz koalicijskih vrst.

Predlaganih sklepov seje niso potrdili le v ZL, kjer so opozorili na prekarnost dela med slovenskimi avtoprevozniki. Zato so pripravili novelo zakona o cestnem prometu, v kateri predlagajo, da morajo biti vsi prevozniki zaposleni za določen ali nedoločen čas. V zakon so po avstrijskem zgledu vnesli tudi določilo, da imajo vozniki vedno pri sebi pogodbo o zaposlitvi in potrdila o plačilu plač in prispevkov za zadnje tri mesece. Na obrtno-gospodarski zbornici predlogu ZL nasprotujejo. Violeta Tomič iz ZL je menila, da so inšpekcije v sosednji Avstriji večji porok za spoštovanje pravic delavcev kot slovenske inšpekcijske službe.

Avstrijci po kaznih na prvem mestu Avstrijske statistike kršenja delovne zakonodaje sicer kažejo, da slovenski podjetniki in obrtniki niso glavni kršitelji zakonskih pravil, po katerih je treba delavce, ki opravljajo storitve na avstrijskem ozemlju, plačevati v skladu s kolektivnimi pogodbami posameznih panog. Od maja 2011, odkar zakonodaja velja, nova protidampinška zakonodaja pa je prevzela večino zakonskih določil, so pravnomočno izrekli kazni v 1126 primerih. Zanimiv je podatek, da so bile te izrečene kazni skorajda enakomerno porazdeljene med avstrijske (560 kazni) in tuje delodajalce (566 kazni). Podatki o izrečenih kaznih zaradi premajhnega plačila po nacionalnosti delodajalcev sicer kažejo, da za prvouvrščenimi Avstrijci sledijo Madžari, nato Slovenci, zatem pa Slovaki, Čehi in Nemci… »Zakon se je osredotočal na podplačane delavce,« razlaga Sascha Obrecht, strokovni sodelavec v kabinetu avstrijskega ministrstva za delo, socialo in zaščito potrošnikov. Na vprašanje, ali so bila avstrijska podjetja oglobljena zato, ker so najemala cenejšo delovno silo iz tujine, Obrecht odgovarja, da takšne statistike ne vodijo. Zanima jih le, ali delodajalec izpolnjuje zakonske obveznosti plačil delavcem v skladu s kolektivnimi pogodbami.