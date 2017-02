Rojen je bil leta 1934 v mestecu Kamenec v Ukrajini, a se je z materjo po vojni preselil v Lvov. Pri trinajstih letih se je srečal s šahovskimi knjigami, ki pa so ga le malo zanimale. Prve izkušnje je nabiral na prvenstvih sovjetske vojske, mojster pa je postal šele pri štiriindvajsetih. Nato pa se mu je sreča nasmehnila: kot rezerva je prišel na prvenstvo Ukrajine in – zmagal! Leta 1959 je prvič nastopil na prvenstvu SZ. Igral je zelo hitro in dinamično, podobno Aljehinu. Že dve leti pozneje je bil na prvenstvu tretji in se uvrstil na medconski turnir v Stockholmu. Tudi tam je podiral oviro za oviro in bil šesti.

Se bo neznani mojster v nekaj letih povzpel do turnirja kandidatov? Ustavila so ga pravila: zaradi velike prevlade sovjetskih šahistov so ta namreč dovoljevala, da so med šestimi srečneži največ trije iz iste države. Pred njim so bili Petrosian, Geller in Korčnoj. Zgodba se je ponovila čez dve leti v Amsterdamu. Zato je imel Stein več sreče na domačih tleh: v letih 1963, 1965 in 1966 je osvojil naslov prvaka Sovjetske zveze. Take prevlade sovjetski šah še ni videl. Izvrstno je zastopal SZ tudi pri zmagah na olimpijskih igrah v Tel Avivu in Havani.

Krona njegove kratke kariere je bila zmaga na turnirju ob 50-letnici oktobrske revolucije. V Moskvi se je zbral cvet sovjetskega in vzhodnoevropskega šaha. Stein je bil še leta med svetovno elito, začele pa so se kazati posledice nešportnega načina življenja. Ko je leta 1973 ekipa SZ odhajala na evropsko prvenstvo, se je srce enega največjih šahovskih talentov ustavilo za vedno. Čeprav je javnosti ostal manj znan od drugih velikanov sovjetskega šaha, zanj govori statistika: imel je neodločen izid z Botvinikom, Smislovom in Petrosianom, pozitivnega pa s Talom, Spaskim in Keresom.