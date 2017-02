»Ključni razlogi, zaradi katerih smo se pritožili na ustavno sodišče, so kršitve načela pravne države, pravice do enakosti pred zakonom ter pravice do pravnega sredstva. A ustavno sodišče o vsebini ni presojalo, temveč je pritožbo zavrglo, ker menda Center za socialno delo (CSD) Velenje do nje sploh ni upravičen,« odločitev sodišča pojasnjuje Simona Marko, odvetnica velenjskega CSD. Kot je dejala, jo je ta odločitev nekoliko presenetila, saj je sodišče zavzelo stališče, da je CSD izvršil odvzem otrok kot nekakšno oblastno dejanje. »Pa čeprav sem v pritožbi podrobno razložila, da je šlo za dejanje, ki je imelo podlago v odločbi o odvzemu otrok in namestitvi v rejniško družino,« poudarja Markova. In dodaja, da ta odločitev ustavnega sodišča sicer nič ne pomeni, saj ne gre za nobeno novo dejstvo. »Otroka ostajata v rejniški družini, kjer tudi dobro napredujeta, kar ni ugotovitev CSD, temveč strokovnjakov klinične psihologije in psihiatrije. To pa kaže, da je bila odločitev CSD pravilna,« meni Markova.

S tem ko je ustavno sodišče zavrglo pritožbo CSD, pa ostaja v veljavi sodba vrhovnega sodišča iz lanskega oktobra, v kateri so sodniki razsodili, da je bil odvzem dečkov iz vrtca 30. marca lani nezakonit, njuni babici, ki je dotlej skrbela zanju, pa so bile s tem kršene ustavne pravice. Mimogrede, dečka sta bila dodeljena rejniški družini, še preden je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot pristojni organ izdalo sklep o tem, ali je babica primerna za rejnico. Markova pa še čaka tudi na odločitev upravnega sodišča v Mariboru, ki bi vendarle moralo o tej zadevi tudi vsebinsko odločati. »Na podlagi drugih podobnih postopkov pa dvomim, da bi sodišče ugotovilo, da so stari starši najprimernejši rejniki. Otroka namreč potrebujeta zelo jasne usmeritve, ne le osnovne vzgoje. Če se otrokoma želi zagotoviti optimalen razvoj, je zanju najbolje, da ostaneta v rejniški družini, s sorodniki pa ohranjata stike,« še meni Markova.

Sodišče zavrnilo tudi babičino pritožbo S tem pa se ne strinja odvetnik Velimir Cugmas, ki zastopa babico koroških dečkov. V ponedeljek je primer že poslal na evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, saj pri nas vse poteka prepočasi. Tudi Cugmas čaka, da bo mariborsko upravno sodišče razpisalo glavno obravnavo, na kateri bi o tem primeru vsebinsko odločalo. »Sodišče bo moralo pridobiti mnenje razvojnega psihologa, ki bo ugotavljal, ali so razvojne zmožnosti in pogoji pri babici za otroka taki, da dopuščajo ne le varno življenje, temveč zagotavljajo tudi potreben razvoj. Pot do tja pa bo zato še dolga,« je prepričan Cugmas, ki je razočaran, da je bila zavrnjena tudi pritožba babice, ki je zahtevala, da naj sodišče nemudoma odpravi ugotovljeno kršitev pravice do družinskega življenja, ki je tako njena pravica kot tudi pravica vnukov. Če bi sodišče to kršitev odpravilo, bi se vnuka k babici že vrnila.