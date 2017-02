»Ne priznam,« je na vprašanje sodnice Sinje Božičnik, ali priznava krivdo po obtožnici, včeraj odgovoril 63-letni ljubljanski upokojenec Drago Railić. Enako vprašanje mu je sicer zastavila že pred tednom dni, a takrat si je izposloval čas za razmislek. Nedvomno je na na njegovo odločitev, da se izreče za nedolžnega, vplival tudi predlog tožilke Liljane Tomič: za primer, da prizna uboj žene Milke, je predlagala 10-letno zaporno kazen. Ker ga ni, ga čaka običajno sojenje, petčlanski sodni senat bo njegov zagovor poslušal 17. tega meseca. Grozi mu od pet do 15 let zapora.

Railić naj bi uboj zagrešil 15. oktobra lani. Podrobnosti še niso znane, saj obtožnica še ni bila prebrana. Po takratnem pripovedovanju sosedov naj bi obtoženi še povsem mirno in dobre volje pometal cesto, že 15 minut pozneje pa v domači hiši ubil svojo soprogo, s katero je imel dva odrasla sinova. Po neuradnih informacijah naj bi jo zadavil, nato pa poklical številko 113 in se predal. V manjše naselje ob Ižanski cesti so prihiteli tudi reševalci, ki so nesrečnico poskušali oživiti, a je bilo že prepozno.

Pred tem naj bi se zakonca grdo sporekla. Žalila naj bi se tudi na nacionalni osnovi in si rekla marsikaj, poletel naj bi tudi daljinec za televizijo. V ozadju naj bi se skrivali skrhani odnosi med partnerjema. Enainšestdesetletna Milka je po besedah njene prijateljice in sosede nameravala zapustiti Draga. »Prav prejšnji teden mu je prek odvetnika dala zahtevo za ločitev,« nam je po tragediji povedala šokirana Ljubljančanka. Do ločitvenega postopka pa ni prišlo, saj je Drago prej dvignil roko nad dolgoletno življenjsko sopotnico. Sosedje so oba imeli v čislih kot dobra človeka, ki sta uživala v solidnem pokoju. On si ga je prislužil v gradbeništvu, ona pa je bila prej zaposlena v enem od ljubljanskih dijaških domov. Imela sta dva odrasla sinova; včerajšnjega predobravnavnega naroka se je udeležil tudi odvetnik Ivan Marovt in v imenu enega od njiju priglasil premoženjskopravni zahtevek v višini 15.000 evrov.