Vsaj na videz povsem dobro razpoloženi in tudi nasmejani 63-letni ljubljanski upokojenec Drago Railić, ki je od sredine lanskega oktobra v priporu zaradi suma uboja žene Milke, je na včerajšnjem predobravnavnem naroku nanizal kup svojih osebnih podatkov, o ključnem vprašanju pa se ni izjavil. Še preden ga je sodnica Sinja Božičnik vprašala, ali priznava uboj soproge, se je nanjo obrnil obtoženčev odvetnik Dino Bauk: »Prosim za preložitev predobravnavnega naroka za krajši čas, saj stranka za sprejem dokončne odločitve o morebitnem priznanju krivde potrebuje še nekaj časa,« je Božičnikovo zaprosil Bauk. Sodnica je prošnji obrambe ugodila in nadaljevanje predobravnavnega naroka preložila za en teden. Nato je tožilko Liljano Tomič vprašala, ali želi že zdaj povedati, kakšno kazen bo zahtevala v primeru priznanja krivde, in Tomičeva je izstrelila, da deset let zapora. Za kaznivo dejanje uboja je sicer zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora.

Zadavil in poklical policijo S kakšno taktiko se obramba spogleduje v primeru, če Railić krivde ne bo priznal, Bauk včeraj še ni želel razkriti, tožilka pa prav tako še ni imela priložnosti, da bi predstavila, kaj vse natančno 63-letniku očita obtožnica. Jasno pa je, da ga tožilstvo dolži uboja, ki naj bi ga Railić zagrešil 15. oktobra. Kot so nam tedaj povedali sosedi, je Railić še povsem mirno in dobre volje pometal cesto, kmalu zatem pa v hiši ubil svojo soprogo, s katero je imel dva že odrasla sinova. Po neuradnih informacijah naj bi jo zadavil, nato pa povsem mirno poklical na policijsko številko 113 in se predal. V manjše naselje ob Ižanski cesti so prihiteli tudi reševalci, ki so Milko poskušali oživiti, vendar je bilo zanjo že prepozno. Pred tem naj bi se zakonca grdo sporekla. Žalila naj bi se tudi na nacionalni osnovi in si rekla marsikaj, poletel naj bi tudi daljinec za televizijo, prepir pa se je nato sprevrgel v fizično nasilje in tragedijo.