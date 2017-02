Na podlagi mnogih dolgih pogovorov in na novo spletenih prijateljstev je nastala knjiga Strangers in Their Own Land – Anger and Mourning on the American Right (New Press, 2016), ki predstavlja zelo dober vpogled v vrednote in razmišljanja politično močno desno usmerjenih konservativnih Američanov, ki so za predsednika nedavno izvolili Donalda Trumpa.

Med prebivalci Louisiane, ki velja za eno najbolj revnih in najmanj razvitih ameriških zveznih držav, je avtorica knjige hitro opazila veliko na prvi pogled protislovnih stališč. Po eni strani je Louisiana ena največjih prejemnic zvezne pomoči za manj razvite, po drugi strani pa njeni prebivalci tej pomoči nasprotujejo in se zavzemajo za čim manjšo državno administracijo, ki naj se ne bi vtikala v življenja ljudi.

Politično bolj levo usmerjeni državljani denimo težko razumemo, kako lahko nekdo nasprotuje državni pomoči tistim, ki jo močno potrebujejo, ne podpira enakopravne obravnave istospolno usmerjenih pred zakonom ali zagovarja popolno prepoved splava. Takšno stališče dojemamo kot izraz slabe vzgoje, sovraštva, škodoželjnosti in sploh najslabšega, kar lahko nekdo slabega stori svojim sodržavljanom.

Da bi pridobila čim več pristnih informacij o intimnih občutjih in dojemanju sveta konservativnih prebivalcev juga ZDA, se je Arlie Russell Hochschild med petletno raziskavo močno trudila, da pri stikih z ljudmi, ki jih je proučevala, ni ustvarjala vtisa, da jih kakorkoli vrednostno presoja. Poskušala se jim je iskreno čim bolj približati in razumeti njihova čustva ter odzive, ne glede na to, kakšna stališča so zagovarjali. Njen cilj je bil, da si ustvari jasno predstavo o tem, iz katerih prepričanj in verovanj izhajajo njihove za liberalno vzgojenega državljana zelo sporne trditve.

Etika čakanja v vrsti Ko je z veliko truda vzpostavila pristen prijateljski odnos z mnogimi prebivalci Louisiane, ki so bili aktivni podporniki političnega gibanja čajankarjev (Tea Party), je počasi dojela tudi njihov način razumevanja sveta, na podlagi katerega ji je bilo marsikaj v delovanju konservativne ameriške desnice potem bolj razumljivo. Temeljno miselnost svojih sogovornikov je predstavila z zgodbo, ki jo je zaznala v ozadju mnogih čustvenih odzivov pripadnikov konservativne desnice. Gre za prispodobo, ki nazorno predstavi vir jeze in zagrenjenosti teh ljudi. Zgodba dobro opiše čustveno ozadje doživljanja sveta, ki je značilno za podpornike gibanja čajankarjev. Vsi poznamo občutek, ko čakamo in si močno želimo, da bi prišli čim prej na vrsto, a se vse skupaj nikamor ne premakne. A ker so vsem, ki so se postavili v vrsto, vnaprej znana pravila igre, vsi mirno čakamo na svoj trenutek, saj vemo, da je čakanje edino pravično in da pravila veljajo enako za vse prisotne. Katerakoli druga ureditev bi povzročila kaos in večina bi bila tako bistveno na slabšem. Zato smo pripravljeni potrpeti, vendar le pod pogojem, da tudi drugi soglašajo z istimi pravili igre. Vsi namreč postanemo hitro nejevoljni, če se poskuša kdo vriniti v našo vrsto. Seveda smo sprva prijazni in občasno koga tudi spustimo naprej, ker nas lepo prosi in nam pojasni, zakaj se mu mudi, a v večini primerov velja, da so ljudje, ki pridejo za nami, na vrsti kasneje kot mi. Zelo nepravično bi se nam zdelo, če bi po našem dolgotrajnem čakanju naenkrat prišel redar in nam ukazal, da moramo v vrsto spustiti skupino ljudi, ki je pravkar prispela in ni nič čakala. Ker so domnevno utrujeni, jim bo redar dovolil, da so na vrsti pred nami, pri čemer pa ne vidi, da tudi mi že zelo dolgo čakamo in smo prav tako zelo utrujeni.

Ne vrivaj se! Prispodoba o čakanju v vrsti ponazarja odnos do življenja, ki ga imajo mnogi podporniki konservativne desne politike. Že vse življenje se na različne načine trudijo, da bi jim končno uspelo in da bi napredovali v družbeni hierarhiji, a preboja nikakor ne dočakajo. Čeprav mirno stojijo v vrsti in se počasi premikajo naprej, kar je prispodoba za napredovanje v ugledu in statusu v družbi, se njihova vrsta premika zelo počasi. Ob tem pa imajo še občutek, da se s pomočjo redarjev, ki v tej prispodobi predstavljajo intervencije države, pred njih v vrsto vriva vse več skupin, ki so bile po družbeni hierarhiji prej za njimi, zdaj pa so jih prehitele. Ne motijo jih tisti, ki so prišli prav na vrh družbene hierarhije, kot jo sami razumejo (recimo na levici osovražen en odstotek najbogatejših), ampak jim gredo na živce predvsem tisti, ki se v vrsto neprestano vrivajo. Čeprav niso bogati, redno plačujejo davke, zato se čutijo prizadete, če država ta zbran denar zapravlja za to, da druge vriva v čakalno vrsto pred njih. Zdi se jim, da imajo vsi naenkrat prednost pred njimi: imigranti, begunci, pripadniki najrazličnejših manjšin in nenavadnih prepričanj. Celo ogrožene živali in rastline naj bi uživale več spoštovanja kot pridni državljani, ki se držijo pravil. Država jim sicer, če imajo težave, ponuja različne oblike pomoči, a se jim zdi sprejemanje takšne miloščine nečastno. Vse so namreč naredili po pravilih, a njihov ugled in status v družbi se ne izboljšujeta. Če bi sprejeli miloščino, bi se samo še dodatno ponižali, zato nasprotujejo aktivni socialni politiki. Svojo rešitev nasprotno vidijo v urejeni vrsti, v katero se ne bo neprestano nekdo vrival. Prav tako jim nikakor ni všeč, da jim vsiljujejo, kaj naj si mislijo in kako naj se obnašajo. Svojih pravih občutij o nepravičnosti, ki so je deležni, sploh ne smejo izreči, ker bi s tem kršili pravila politične korektnosti. Zato je bila prostaška govorica Donalda Trumpa zanje prava odrešitev, saj so jo razumeli tako, kot da javno povedati tisto, kar dejansko misliš, naenkrat ni več znak neotesanosti.