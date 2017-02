Voditelji so se v skupni malteški izjavi zavezali k zagotovitvi učinkovitega nadzora zunanje meje in zajezitvi toka nezakonitih migrantov ter h krepitvi sodelovanja z Libijo in njenimi sosedami.

V načrtu so izpostavili deset prednostnih nalog, med njimi urjenje, opremo in podporo libijski obalni straži, nadaljnja prizadevanja za razbitje poslovnega modela tihotapcev s prebežniki, zagotovitev ustreznih zmogljivosti za sprejem prebežnikov v Libiji in zmanjšanje pritiska na libijske kopenske meje.

Voditelji so se v skupni malteški izjavi zavezali k zagotovitvi učinkovitega nadzora zunanje meje in zajezitvi toka nezakonitih migrantov ter h krepitvi sodelovanja z Libijo in njenimi sosedami.

Premier Miro Cerar je na Malti izpostavil, da si bo Slovenija po zaprtju zahodnobalkanske poti prizadevala tudi za zaprtje poti po Jadranskem morju proti Istri.