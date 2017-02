Na vprašanje, kako nevarna je Trumpova protievropska politika za EU, je Cerar odgovoril: »Zagotovo te prve poteze vzbujajo nelagodje v marsikateri državi po svetu, razdelile pa so tudi ameriški narod.« A izpostavil je tudi, da se je obdobje njegovega predsedovanja ZDA šele začelo, zato moramo na realno oceno nekoliko počakati.

Premier pričakuje, da bodo ZDA nadaljevale pot zagovarjanja tradicionalnih, solidarnostnih in demokratičnih vrednot ter da bo mogoče ponovno vzpostaviti konstruktiven odnos tako v zvezi Nato kot med ZDA in EU.

Povedal je še, da je ključno, da EU ostane enotna pri zaustavljanju ilegalnih migracij in zagotavljanju varnosti. Verjame, da bo v povezavi s to tematiko EU Ameriki ponudila roko za nadaljnje dobro sodelovanje, in želi, da bi enako storili na drugi strani Atlantika.

Premier je poudaril, da po osrednji sredozemski proti prihajajo preko Italije migranti tudi že v Slovenijo, odprla pa se je tudi pot po Jadranskem morju proti Istri. Slovenija si bo zato po zaprtju zahodnobalkanske poti odločno prizadevala tudi za zaprtje te poti.

Vrh EU bo danes razpravljal o prihodnosti 60-letne unije, ki se sooča z zunanjimi in notranjimi grožnjami. Poleg migracij in terorizma vzbuja vse več skrbi protievropska drža novega ameriškega predsednika Trumpa.