V Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) so poudarili, da se je predlog zakona v dveh dneh pred sprejetjem v vladi spremenil kar štirikrat. Včeraj so še opozorili, da je ministrstvo za izobraževanje v predlog zakona o vajeništvu, ki ga je vlada sprejela sredi prejšnjega meseca, v zadnjem hipu dodala člene, ki niso v skladu z dogovorom med zbornico in ministrstvom. Ker OZS s spremembami ni bila pravočasno seznanjena, v zadnjo različico tudi ni mogla vključiti svojih pripomb.

Obrtniki pri takšnem zakonu ne vidijo interesa »Že od vsega začetka si prizadevamo za uvedbo vajeniškega sistema, vendar pa mora biti zakon tak, da bodo imeli interes tudi delodajalci,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal predsednik OZS Branko Meh in pojasnil, da jih je neprijetno presenetilo določilo, po katerem bi vajenci prejemali »vajeniško nagrado« tudi med bolniško odsotnostjo. »Če gre za izobraževalni proces, in ne za delovno razmerje, potem tega ne bi smeli vključiti v ta zakon,« je poudaril Meh. V OZS še naprej nasprotujejo tudi prisotnosti sindikatov v vajeniškem sistemu in temu, da bi se lahko v vajeništvo vključili odrasli in brezposelni. Podpredsednika sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Draga Delaluta moti, da bo moral delodajalec vajencu izplačati nagrado, četudi ta ne bo končal prakse pri njem, ter da vajencu niti ne bo treba razložiti, zakaj je pogodbo o vajeništvu odpovedal. Člani upravnega odbora OZS so na torkovi seji sklenili, da bodo predlog zakona poskušali popraviti z amandmaji, ki jih bodo posredovali vsem poslanskim skupinam.