Na območju Lendave je v pičlih štirih dneh poginilo skoraj sto labodov (uprava za varno hrano se je v sinočnjem obvestilu javnosti konkretnim številkam izognila – uporabljala je izraz »več« labodov). Glede na to, da vsak v povprečju tehta deset kilogramov, gre za približno tono ptičjih trupel, ki jih bodo, potem ko so jim veterinarji odvzeli vzorce za analizo prisotnosti virusa aviarne influence oziroma ptičje gripe, v ljubljanskem Kotu neškodljivo uničili. Za prve poginjene lendavske labode, ki so ji našli konec tedna, so laboratorijske analize sinoči že potrdile, da so bili okuženi z virusom H5N8.

Množični izbruhi na enem mestu so redki

Na Nacionalnem veterinarskem inštitutu so doslej okužbo z virusom ptičje gripe potrdili pri šestnajstih labodih. Trinajst jih je bilo okuženih s podtipom H5N8 in trije s podtipom H5N5. Dr. Brigita Slavec, vodja nacionalnega referenčnega laboratorija za aviarno influenco, je poudarila, da sta oba virusa za ptice zelo patogena. »To pomeni, da virus v organizmu povzroči hude okvare različnih organov in tkiv, kar privede do njihove odpovedi in visokega pogina ptic,« nam je pojasnila Brigita Slavec in dodala, da se letos virus ptičje gripe po Sloveniji širi hitreje, kot se je leta 2006. Takrat smo imeli izbruhe ptičje gripe le na Štajerskem in v enem primeru na Koroškem, letos pa so veterinarji v enem mesecu ptičjo gripo že potrdili na Štajerskem, v Prekmurju, Posavju in na Obali.

Izbruh ptičje gripe je doslej potrdilo 25 evropskih držav, večina med njimi tako pri divjih pticah kot tudi pri domači perutnini, tako množični pogini divjih ptic, kot se je primeril v Lendavi, pa so redkejši. Do sredine letošnjega januarja so v državah članicah EU potrdili skoraj 500 primerov izbruha virusa H5N8 pri prostoživečih pticah, večinoma le pri posameznih pticah. »Le v 41 primerih so na isti lokaciji našli pet ali več poginjenih ptic, od tega so imeli tri večje izbruhe pri prostoživečih pticah v Nemčiji, ko je na eni lokaciji poginilo približno sto ptic, na drugi okoli 70 in na tretji okoli 60. O večjem izbruhu so poročali tudi iz Poljske, kjer je na eni lokaciji poginilo okoli 70 ptic, na Finskem pa 60,« nam je povedala vodja laboratorija za aviarno influenco.