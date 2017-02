Spomnimo, da je družba Pro Plus, ki oddaja programa Pop TV in Kanal A ter druge programe, sredi januarja prenehala oddajati prek prizemnih oddajnikov. Najbolj gledanih programov ni več mogoče spremljati s sobno ali strešno anteno. Svoje programe so začeli zaračunavati operaterjem kabelske in IP-televizije. Operaterji so ta strošek prenesli na potrošnike. Trije od štirih operaterjev (Telekom Slovenije, T-2 in Simobil) so napovedali, da bodo s 1. marcem podražili ceno svojih storitev. Za podražitev se (za zdaj) ni odločil le Telemach. Nihče od operaterjev podražitve sicer ni uradno in neposredno povezal s potezo Pro Plusa, čeprav je očitno, da je »izvirni greh« podražitev operaterjev prav odločitev Pro Plusa.

Kazen je izjemno visoka, postopek se lahko vleče leta Agencija za varstvo konkurence (AVK) je na vprašanje, ali ne gre pri podražitvah cen širokopasovnih paketov Telekoma, Simobila in T-2, ki vključujejo televizijske programe Pro Plusa, za kartelno dogovarjanje, odgovorila, da problematiko spremljajo, vendar več informacij ne morejo dati. Iz javno objavljenih podatkov na spletni strani AVK pa smo razbrali, da je agencija že 12. januarja proti Pro Plusu uvedla postopek ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU. »Dobavo plačljivih programov Pop TV, Kanal A, Oto, Brio in Kino namreč pogojuje na način, da morajo distributerji avdiovizualnih vsebin vse programe Pro Plusa vključiti v vse maloprodajne sheme TV-programov, s čimer neposredno določa nepoštene poslovne pogoje,« navajajo na agenciji. Hkrati poudarjajo, da Pro Plus omenjene kanale ponuja izključno v paketu po ceni, ki bo po predhodnem obdobju enega leta dosegel kar štirikrat višjo ceno v primerjavi z obdobjem pred 16. januarjem, ko sta programa postala plačljiva. S tem Pro Plus po njihovem mnenju izriva konkurente in deluje v škodo potrošnikov. Postopek pred AVK lahko po naših informacijah traja več let. Če bo dokazana kršitev, Pro Plusu grozi globa v višini do deset odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu. V Pro Plusu odgovarjajo, da so s postopkom AVK seznanjeni in da gre za anonimno prijavo enega od operaterjev, ki distribuira njihove programe. »Razlogi za prijavo temeljijo delno na nerazumevanju relevantnih dejstev, predvsem pa na neresničnih trditvah prijavitelja, kar bomo med postopkom tudi dokazali. Z agencijo korektno sodelujemo in pričakujemo hitro razrešitev postopka,« še poudarjajo v družbi.