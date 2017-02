Poljski velikan je včeraj še drugič v tej sezoni, skupno pa že petič, premagal ACH Volley. Tako kot že v ljubljanskih Stožicah je bil izid 3:1 (17, 23, -20, 17) za Poljake. Slovenski prvaki so po novem neuspehu zdrsnili na zadnje mesto v skupini D in si znatno zmanjšali možnosti za uvrstitev med 12 najboljših ekip v najmočnejšem evropskem tekmovanju.

Kako kakovostno igralsko zasedbo ima na voljo francoski trener na klopi Belchatowa Phillipe Blain, so se slovenski ljubitelji odbojke lahko prepričali že na prvi medsebojni tekmi pred dvema tednoma. Včeraj, ko je poljski velikan igral na domačih tleh in povrhu imel še izdatno pomoč s tribun, se je pričakovalo, da bo razlika v kakovosti še toliko očitnejša.

Po uvodnem nizu se je zdelo, da bo tekma ekspresno zaključena. Gostitelji so namreč začeli silovito in že takoj povedli s 6:0, da je niz za Ljubljančane dokončno izgubljen, pa je postalo jasno že pri zaostanku z 1:10. ACH Volley se je po poraznem začetku v nadaljevanju otresel pritiska, a na manj kot štiri točke zaostanka ni uspel priti.

V drugem nizu je bilo precej bolj izenačeno. Slovenski prvaki so večji del vodili, Belchatow držali pri dveh, treh, celo štirih točkah prednosti, a so jih Poljaki nato le ujeli, v zaključku pa jim tudi pobegnili. Točke so dosegali takrat, ko je bilo to najbolj potrebno in kljub delnemu izidu 5:0 varovancev gostujočega trenerja Zorana Kedačiča dobili tudi drugi niz. Polna dvorana Energia se je bržkone nadejala, da bo njihova ekipa tekmo dobila brez izgubljenega niza, a so domači odbojkarji zatajili in podobno kot že v Ljubljani tretji niz prepustili nasprotniku. Podpovprečen je bil predvsem njihov servis, ki so ga v četrtem nizu popravili in se zasluženo razveselili druge zmage v ligi prvakov.

»Mislim, da smo se s prvega niza nekaj naučili. Daleč od tega, da bi se zaradi tega ustrašili, takšne stvari se pač dogajajo. Poskušali smo preveč na silo. V drugem in tretjem nizu smo igrali veliko bolje. Vseeno je proti tako dobri ekipi, kot je Belchatow, težko igrati konstantno. Če bi bili tega sposobni, bi bilo vrhunsko,« je menil Zoran Kedačič. Sprejemalec pri Ljubljančanih Žiga Štern pa je dodal: »Z igro ne moremo biti zadovoljni, saj ni bila na želeni ravni. Če sem lahko nekoliko samokritičen, sem v prvem nizu prikazal katastrofalno predstavo. Kljub temu smo se v nadaljevanju dvignili in pokazali zobe. Tekmo je verjetno odločil naš slabši sprejem, je pa res, da smo imeli tudi veliko težav z zaustavljanjem njihovega korektorja Mariusza Wlazlya.«