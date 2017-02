Od dvanajstih medalj na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju jih je za Slovenijo kar devet osvojila Tina Maze. »Čeprav je ni več, ni razlogov za pesimizem,« pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v St. Moritzu pravi nekdanji smučarski zvezdnik Jure Košir.

Osemnajst let je že? Res je, leta 1999 v Kitzbühlu. Moram priznati, da me nihče ni spomnil, pa tudi sam sem na to obletnico pozabil. Je pa res, da se na ta uspeh vedno znova spomnim, ko gledam slalom v Kitzbühlu.

Res je, a pri tem gre bolj ali manj predvsem za podoživljanje občutkov.

Glede tega bi dejal, da sem imel tudi nekaj smole. Predvsem zato, ker je tisto leto, ko sem bil v najboljši formi, svetovno prvenstvo odpadlo. To bi se dandanes zelo težko zgodilo. Takrat bi tekmovanje, in sicer leta 1995, moralo potekati v Sierri Nevadi. Tisto leto sem bil drugi veleslalomist na svetu in bi medaljo zelo verjetno lahko osvojil. Tudi na nekaterih drugih prvenstvih sem bil blizu stopničkam, vendar se je vedno kaj zgodilo.

Ne, v karieri sem dosegel toliko, da ni razlogov za grenak priokus. Posebno če se primerjam z nekaterimi drugimi športniki, ki so prav tako veliko vložili in ogromno trenirali, vendar niso toliko dosegli. Zato o tem niti ne razmišljam.

Naslov svetovnega prvaka vsekakor ima svojo težo, vendar ga vseeno ne gre primerjati z nazivom olimpijskega. Tu gre vseeno za veliko razliko. Kar zadeva svetovni pokal, pa bi dejal, da ga prekaša le naslov v skupnem seštevku, medtem ko bi naslov v posamičnih disciplinah ovrednotil kot manjši dosežek.

Sicer mi takšne primerjave niso najbolj pri srcu, a verjetno mi tretje mesto vseeno pomeni več kot morebitne stopničke na prvenstvu. Zlasti zato, ker dobra skupna uvrstitev pomeni, da si bil uspešen vso sezono. Na prvenstvu gre vendarle samo za eno tekmo.

Kljub temu to še ne pomeni, da je medalja nedosegljiva. Realno gledano imamo v ognju dve dami – Ilko Štuhec in Ano Drev, ki sta povsem pri vrhu, pri moških pa lahko v hitrih disciplinah preseneti Boštjan Kline. Še posebno, če mu uspe nekoliko dvigniti formo. Pozabiti ne gre na tekmo v superkombinaciji, kjer lahko preseneti še kdo od naših. Prav pretirano se nad dejstvom, da Tine Maze ne bo, vseeno ne bi pritoževal. V letošnji sezoni naši smučarji nizajo zelo lepe uspehe. Če sem odkrit, sem zelo pozitivno presenečen.

Nekaj treme bodo zagotovo imeli, vendar dvomim, da bodo tekmovalci na startu razmišljali o tem. Večinoma so sedaj že vsi tako zreli in profesionalni, da se s Tino Maze ne ukvarjajo. Sam sem pri soočanju s pritiski imel zelo različna obdobja. Na začetku sem imel tremo, se je pa kasneje to spremenilo. Sčasoma se navadiš tega položaja in dejstva, da ljudje gojijo določena pričakovanja. Tudi pred prvenstvom v St. Moritzu se mi zdi popolnoma normalno, da si javnost želi medaljo. Le zakaj si je ne bi? Enako je pričakovala tudi od rokometašev na svetovnem prvenstvu. Tako je pred vsakim velikim tekmovanjem in s tem ni nič narobe. Navijač ima pravico reči, da si želi uspeha svojih športnikov.

Rezultati fantov niso slabi, ni pa nikogar, ki bi bil v ožjem krogu favoritov. Vseeno napredujejo. V letošnji sezoni je Kline že osvojil četrto in peto mesto, dvakrat je bil med deseterico tudi Žan Kranjec, vse hitrejši pa v slalomu postaja tudi Štefan Hadalin. Zato ne bi bil rad preveč pesimističen.

Zagotovo bo nekdo pripravil presenečenje. V slalomu sta Henrik Kristoffersen in Marcel Hirscher razred zase, medtem ko mi je v veleslalomu všeč francoska reprezentanca. Zelo težko bi določil zmagovalca v smuku in superveleslalomu, a morda velja izpostaviti italijanske tekmovalce. So me pa z izjemo Hirscherja v vseh disciplinah negativno presenetili Avstrijci.

O Lindsey ne gre izgubljati besed. Je in vedno bo zunajserijska smučarka. Njeno tehnično zanje je izjemno, njeni nastopi pa izredno dominantni. Je tekmovalka, ki lahko vedno zmaga. Treba je vedeti, da je bila, ko se je poškodovala, že v procesu treninga, pa tudi njen premor ni bil pretirano dolg.

Gre predvsem za lastno promocijo. Če bi se to kdaj zgodilo, se zanjo ne bi dobro končalo. Če bi jo spustili po progi v Kitzbühlu, lahko rečem le bog pomagaj. Pa daleč od tega, da imam kaj proti dekletom, saj zelo lepo smučajo, vendar si ne predstavljam, da bi jih spuščali po Streifu. Da zdržiš vse pritiske, moraš biti strašansko močan. Morda bi bilo drugače na progi v Lake Louisu, ampak je treba vedeti, da so moške tekme skoraj vse polite. Takšnih zamisli zato ne podpiram in se mi zdijo neprimerne.