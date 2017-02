V minulih dneh sta Slovenijo, ki si prizadeva za naziv častne gostje frankfurtskega knjižnega sejma, obiskala direktor sejma Jürgen Boos in vodja programa častne gostje Simone Bühler. Na frankfurtskem knjižnem sejmu se namreč v prihodnjih letih kot države častne gostje predstavljajo Francija (2017), Gruzija (2018), Norveška (2019) in Kanada (2020), Slovenija pa je med državami kandidatkami za nastop leta 2021, ko praznujemo 30-letnico osamosvojitve.

Gosta sta obiskala številne založbe in knjigarne, Narodno in univerzitetno knjižnico, osrednjo enoto Mestne knjižnice Ljubljana, Narodno galerijo in nekatere druge ljubljanske znamenitosti, srečala pa sta se tudi s slovenskimi avtorji, denimo z Majo Haderlap in Borisom A. Novakom, ter s predstavniki Društva slovenskih pisateljev, Društva slovenskih založnikov in Goethejevega inštituta. Kot poročajo z JAK, je Boosa navdušila predvsem naša mreža javnih knjižnic in stabilna državna podpora založništvu, ki naj bi bila pri tako majhnem trgu zelo pomembna.

»Namen tokratnega obiska ni bil, da bi nam posredovali informacijo, kdaj bi Slovenija lahko bila častna gostja, temveč so se želeli le seznaniti s stanjem slovenskega založništva in pripravljenostjo domačih akterjev na tako velik projekt,« ob tem poudarja direktor JAK Aleš Novak. Kot pravi, bo vodstvo sejma svojemu nadzornemu odboru podalo priporočilo za naslednjo državo, sam postopek sprejemanja odločitve o naslednji častni gostji pa ni formaliziran. »V odločitvi se bodo zrcalile želje politike in vodstva sejma, predvsem pa nemške založniške panoge, ki mora biti zainteresirana za nov dotok avtorjev.« Odločitev o državi, ki bo leta 2021 frankfurtska častna gostja, bo po direktorjevih besedah najverjetneje znana konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. »Tudi če nam tokrat kandidatura ne bi uspela, sem trdno prepričan, da si frankfurtski sejem želi Slovenijo za častno gostjo in da se bo potemtakem to zgodilo leto ali dve kasneje.« šum