Nominacija bo verjetno sprožila hud boj s predstavniki demokratske stranke, ki bodo imenovanje Gorsucha poskušali preprečiti z vsemi možnimi močmi, kot so v izteku mandata Baracka Obame počeli republikanci.

Ameriški vrhovni sodniki namreč služijo do smrti oziroma prostovoljne upokojitve, ker se je sedež izpraznil po smrti konservativnega sodnika Antonina Scalie, pa bo imenovanje odločalo v katero ideološko smer se bo obrnilo sedemčlansko sodišče.

Imenovanje konservativnega sodnika bo za progresivne Američane še posebej boleče, saj je Gorsuch pri 49 letih najmlajši nominiranec za položaj v četrt stoletja in bo, če bo potrjen, odločal o pomembnih ustavnih vprašanjih še dolgo po izteku mandata Donalda Trumpa.

Gorsuch se je v svojih mnenjih doslej izkazal za nasprotnika vladne regulacije oziroma moči zvezne vlade, kar bi demokratom na kratki rok - v času predsedovanja Donalda Trumpa - lahko ustrezalo. Velja za odločnega zagovornika verske svobode. Preseneča morda, da je bil večkrat kritičen do postopkov policije. Pravni strokovnjaki v ZDA menijo, da verjetno ne bo skušal obrniti toka zgodovine glede splava, homoseksualnih porok in smrtnih kazni, ki jih je sodišče v zadnjih letih sproti omejevalo.

Velja tudi za »ljudskega« sodnika, ki se zavzema za pocenitev in večjo dostopnost do pravne pomoči, svoje sodbe pa piše v jeziku, ki je razumljiv tudi laikom. Finančno je preskrbljen, saj je njegovo premoženje ocenjeno na tri do sedem milijonov dolarjev. Gorsuch predava pravo na univerzi Colorado, v prostem času pa smuča, lovi ribe in jaha konje.

Demokrati so manj navdušeni

»Močno dvomim, da je sodnik Gorsuch znotraj okvirjev pravne sredine,« je sporočil vodja demokratske manjšine v senatu Newyorčan Chuck Schumer. Dodal je, da se je Gorsuch doslej vedno postavil na stran korporacij proti delovnim ljudem, izkazoval sovraštvo do ženskih pravic in zavzemal ideološki pristop do sodne prakse, zaradi katerega dvomi, da bo lahko trden in neodvisen vrhovni sodnik.

S tem je napovedal težave pri potrditvi, čeprav pa filibustra ni napovedal. Ta proces obstrukcije, ko senatorji z dolgimi govori poskušajo v nedogled zavleči postopek glasovanja o zakonih, lahko začne katerikoli senator in doslej ga je napovedal Jeff Merkeley iz Oregona.

Republikanci so povsem drugačnega mnenja. Vodja republikancev v senatu Mitch McConnell je Trumpa pohvalil za izjemno odločitev, Gorsucha pa opredelil kot sodnika z dolgo zgodovino zvestobe zakonom in ustavi ter spomnil na soglasno potrditev za prizivnega sodnika leta 2006. »Upam, da ga bodo senatorji obravnavali pošteno in bodo spoštovali izide zadnjih volitev ter dovolili glasovanje o Gorsuchevi kandidaturi,« je dejal.