Nekateri nastavki za to v ZDA že obstajajo, predvsem v vseh drugih vejah oblasti. Ni nepomembno, da je Trump prvi dan predsedovanja stopil v novo vojno z mediji (o obskurni temi, številu udeležencev na inavguraciji), njegov tiskovni predstavnik pa je sporočil, da se bodo dejstvom postavljali po robu s tako imenovanimi alternativnimi dejstvi. Relativiziranje medijev kot tako imenovane četrte veje oblasti, ki so se (sploh novičarske televizije) že prej relativizirali kar sami, je bil eden od ključev do volilne zmage. Če jo bo Trump s to taktiko odnesel še naprej, bo njegovo vladanje neprimerno lažje. Namreč, druga veja oblasti – kongres – je v rokah republikancev. Večina teh (ne pa vsi) je ob odloku o beguncih nakazala, da bodo predvsem tehtali politične koristi in posledice, ki jih prinaša (ne)podpora Trumpu. Da to očitno počnejo brez kritične presoje o tako pomembnem vprašanju za državo, ki se je svetu prodajala pod blagovno znamko obljubljene dežele za iskalce boljše prihodnosti, pa je natanko odraz cinizma v politiki, ki je omogočil Trumpov vzpon.

Newyorška sodnica Ann M. Donnelly, ki je ustavila izvajanje Trumpovega odloka, je postala junakinja njegovih kritikov, a velja pristaviti, da so zvezni sodniki v ZDA prav tako ideološko opredeljeni (in jih predsedniki po tem kriteriju tudi izbirajo), za to pa ni imuna niti najvišja sodna institucija v državi, devetčlansko vrhovno sodišče. Slednjemu en član trenutno manjka in ta bo zelo pomemben za to, v katero stran se bo sodišče nagnilo – k bolj dosledni in zato načeloma bolj konservativni interpretaciji ustave ali v drugo, bolj »liberalno« smer. Manjkajočega člana vrhovnega sodišča pa bo predvidoma danes ponoči predlagal Trump...