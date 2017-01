Etno Histeria subkulturni Kavč-festival vodi ideja, naj se glasba in umetnost osvobodita institucionalne oblike, v kateri še najmanj služijo umetniki, hkrati pa naj se jima ponudi alternativni koncertni prostor v lastnem stanovanju (s klobukom za prostovoljne prispevke vred), pa četudi je to »samo« dnevna soba, kuhinja ali delovna soba.

Odprti za vsakogar

Umetniški vodja festivala Matija Solce, glasbenik in lutkar, je na lanski prvi festival povabil glasbenike iz domačih in tujih logov, to je bilo približno pol mednarodnega orkestra Etno Hist(e)ria, ki se sicer vsako leto znova sestavi za festivala HistEria in Plavajoči grad. Letos so bili odprti za vse glasbenike, ki so želeli sodelovati. Kavč-festival ima tokrat na programu kar 50 dogodkov, poleg koncertov pa so s pomočjo Hiše otrok in umetnosti dodali še gledališke oziroma lutkovne predstave za odrasle in otroke.

»Koncerti so dolgi kakšno uro, vsak pa je, ne glede na nastopajočega, svojstvena in drugačna izkušnja,« pravi Solce. Trideset ljubljanskih stanovanj se je tako lani kot letos pridružilo festivalu, potrebovali pa bi jih še več, saj je bendov tokrat dvakrat več. Tudi zato bosta na kakšnem koncertu tudi po dva benda. »Ljudem se zdijo hišni koncerti odlična zamisel, so pa še zadržani, ker je to zanje nekaj novega,« pravi Solce. So se pa pri nas že pojavile podobne ideje, pred časom denimo slikarska razstava pri slikarju Arjanu Preglu doma ali pa toast & jam večer, kjer so eni zadolženi za organizacijo jam sessiona, gostitelji pa pripravijo toaste.