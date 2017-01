Banka Koper je že sredi lanskega oktobra javnost obvestila o spremembi imena banke in lastniške strukture. Hrvaška Privredna Banka Zagreb je namreč postala 51-odstotna lastnica Banke Koper, Intesa Sanpaolo pa v slovenski banki ohranja približno 48 odstotkov ter vse ključne vzvode upravljanja in nadzora. Skupščina banke sredi lanskega decembra tako ni prinesla nobenih presenečenj, saj so delničarji tudi uradno soglašali s preimenovanjem Banke Koper v banko Intesa Sanpaolo. So pa na decembrski skupščini za novega prvega nadzornika imenovali Uroša Čuferja, nekdanjega finančnega ministra v vladi Alenke Bratušek, ki je na položaju zamenjal dolgoletnega nadzornika banke Vojka Čoka. Sredi januarja je banka uradno začela udejanjati spremembo imena ter zamenjavo napisov in drugega, povezanega z obstoječim imenom. Med drugim so na sedežu banke v Kopru že zamenjali napis na poslovni stavbi v središču mesta.

Sedež v Kopru, nekateri zaposleni v Ljubljano Po novem se bo kar nekaj kadra, predvsem srednji menedžment, iz Kopra preselilo v Ljubljano. Iz službe za stike z javnostjo odgovarjajo, da imajo v Ljubljani več poslovalnic in s tem tudi vodstvenega kadra ter da se za zdaj v prestolnico še ni preselil nihče. Dodajajo, da bodo v prihodnje v Ljubljani med drugim okrepili poslovanje z velikimi gospodarskimi družbami. »Tako v sektorju poslovanja z velikimi gospodarskimi družbami v Ljubljani dela pet sodelavcev, dva pa v Mariboru,« pravijo v banki. Na naše konkretno vprašanje, ali to torej pomeni, da se bo del zaposlenih vendarle preselil v Ljubljano, so odgovorili, da iz organizacijskega vidika še pripravljajo načrt, po katerem bi določeni sodelavci povečali navzočnost v Ljubljani. »Ko govorimo o kadrovski okrepitvi v Ljubljani, mislimo tudi na zaposlitev novih sodelavcev,« dodajajo v banki, ki zaposluje 753 ljudi, od tega jih 382 dela v centrali v Kopru, 371 pa v poslovalnicah po državi.

Zamenjava plačilnih kartic bo nujna Ker bodo morali zaradi preimenovanja banke komitenti zamenjati plačilne kartice, nas je zanimalo, kdaj in na kakšen način se bo to zgodilo in ali gre za strošek, ki ga bodo v banki zaračunali strankam. Zamenjava obstoječih kartic s karticami z novim logotipom bo, kot zatrjujejo v banki, potekala ob zapadlosti obstoječih kartic, zamenjava pa ne bo predstavlja dodatnega stroška niti za banko niti za komitente. Odgovora na vprašanje, koliko plačilnih kartic bodo morali letos zamenjati, nismo dobili. »O spremembi imena smo o tem obvestili komitente, tako fizične kot pravne osebe, zato bi bilo prav, da v prihodnje na izdanih računih navajajo novo ime banke. Če bomo prejeli račun s starim imenom, pa ga bomo brez težav sprejeli in ga poravnali v skladu z ustaljenimi postopki,« še pravijo v banki Intesa Sanpaolo.