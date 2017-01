Šest ljubljanskih javnih podjetij in Javni holding Ljubljana so različnim klubom in društvom med letoma 2014 in 2016 nakazali več kot tri milijone evrov donatorskega in sponzorskega denarja. Največ, skoraj pol milijona evrov, je šlo za različna sponzorstva Festivalu Ljubljana, ki so mu največ denarja namenili v Vodovodu-Kanalizaciji, ki nasploh daleč odstopa po donacijah in sponzorstvih.

Pričakovali bi, da bo glede na dobro poslovanje po sponzorstvih in donacijah prednjačila Energetika, ki je v ta namen porabila dobrega pol milijona evrov, a ni tako. Več od nje donira in sponzorira celo LPP, ki je za donacije med letoma 2014 in 2016 kljub negativnemu poslovanju odštel 736.000 evrov, in seveda že prej omenjeni Vodovod-Kanalizacija, ki je porabil skoraj še enkrat več denarja, 1,3 milijona evrov. Na drugi strani seznama sta Snaga in Javni holding Ljubljana, ki sta za donacije in sponzorstva skupno odštela pičlih 40 tisočakov. Nekaj več kot sto tisočakov so za sponzorstva in donacije odšteli še na Žalah, četrt milijona pa v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah.

Zakaj nekatera ljubljanska javna podjetja izdatno sponzorirajo in so radodarna tudi z donacijami, druga pa ne, ni jasno. V Javnem holdingu Ljubljana, ki združuje javna podjetja, so dejali, da je višina sredstev za donacije in sponzorstva ter njihova razdelitev v pristojnosti posameznih družb.

Neverjetne razlike med podjetji »Dogovorjene smernice za dodelitev sredstev upoštevajo predpostavke, da podjetja ta sredstva vključujejo v svoje koncepte družbene odgovornosti, kot del, ki predstavlja eno od oblik pozitivne komunikacije podjetja z okoljem in med drugim pozitivno vpliva na ugled,« so povedali v holdingu, ki ga vodi Zdenka Grozde. S tem precej splošnim pojasnilom pa je težko pojasniti, zakaj na primer Vodovod-Kanalizacija porabi za »pozitivno komunikacijo« z okoljem 130-krat več denarja kot Snaga, ki naj bi se usmerila predvsem v predstavljanje »svojega« projekta RCERO na Barju. V holdingu so še povedali, da so dogovorjeni, da bodo podjetja dodeljena sredstva namenjala »razpršeno, za vsa področja delovanja v družbi: izobraževanje, šport, kultura, društva s področja okolja, humanitarne organizacije, gasilci«. V večini primerov to drži, med prejemniki je veliko šol, dobrodelnih organizacij, vsa podjetja rada donirajo gasilcem. A je vrednost teh donacij in sponzorstev v primerjavi s sredstvi za športne klube in »ključne« javne zavode zanemarljiva.