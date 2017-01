Na osem let in pol zapora so obsodili 28-letnega Janeza Slevca iz Preserij pri Radomljah, ki je sredi lanskega septembra na Srebrnem sedlu pod Planjavo v Kamniško-Savinjskih Alpah ubil očeta, 49-letnega Janeza Slevca starejšega. Večkrat ga je udaril s kamnom ter mu prizadejal hude poškodbe glave in možganov. Slevec, ki je takoj po tragediji vse skupaj poskušal prikazati kot nesrečo, se v preiskavi ni zagovarjal. Je pa, še preden je zadeva prišla na sodišče, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde in se pogodil za kazen. Tako je sodnica Deja Kozjek sporazum zdaj le še sprejela in obtoženemu, ki je nesrečni dogodek priznal in obžaloval, izrekla dogovorjeno kazen. Pripor so mu podaljšali, a ni dvoma, da ga bodo zelo kmalu preselili v zapor, saj se ne obramba ne tožilstvo na sodbo ne bosta pritožila.

»Med begom mu je zdrsnilo«

Slevec je 14. septembra nekaj minut pred 13. uro klical na regijski center za obveščanje in prijavil nesrečo. Ko ga je 25 minut pozneje operater povezal z zdravnico, ki je prihajala na pomoč, je povedal, da sta z očetom odšla v hribe in da sta se sprla. Oče naj bi ga poškodoval s kamnom, nato je tudi sam s kamnom udaril očeta, ki je potem omahnil v grapo. Razložil je še, da je oče hropel in da ni pri zavesti, ter naročil, naj s seboj prinesejo vodo, da se bo očistil, ker je ves krvav. Ko je zdravnica prispela, je še razložil, da je očetu izrekel kletvico. To mu ni bilo všeč in ga je s kamnom po glavi oziroma čeladi. Potem je tudi on očeta udaril po glavi, a ta je bil brez čelade. Oče je poskušal zbežati pred njim, pri tem pa mu je zdrsnilo, začel se je valiti navzdol proti prepadu in se nato tudi prevalil čez. A to ni bilo logično, saj je tam teren nagnjen prav v nasprotno stran.

Očeta so reševalci našli zagozdenega med skalami, glede na poškodbe glave je bilo jasno, da mu ni več pomoči. Na planoti pa so bili raztreseni deli človeškega tkiva, kosti, zdrobljene lobanje in krvavi madeži. Pa tudi 28-letnik je bil ves krvav po rokah, nogah in oblačilih, po obrazu pa je imel kapljice krvi. Več kot očitno je bilo, da ni šlo za nesrečo in da njegov opis dogodka ne more ustrezati resnici.

Preiskovalci so za izvedensko mnenje o poškodbah pokojnika zaprosili ljubljansko medicinsko fakulteto. Izvedenka je potrdila, da je umrl zaradi hude poškodbe glave, ki je nastala zaradi udarcev s trdim predmetom. Nesrečnež je umrl že na planoti, kjer so našli posledice poškodb, in ne šele v skalni grapi, kjer so ga našli. Tožilstvo je na podlagi tako zbranih dokazov spisalo obtožnico, v kateri je opisalo svoje videnje dogodka: med 11.50 in 12.55 naj bi na planoti Slevec z večjim kamnom očeta večkrat udaril po glavi in ga ubil. Takrat je tudi dobil kapljice žrtvine krvi na svoj obraz. Potem je očeta porinil s planote, pri čemer se je truplo zagozdilo v skalni grapi. Kriminalisti so našli tudi kamen, ki je bil po vsej verjetnosti usoden za žrtev – gre za kamen z ostrimi robovi, na njem pa so bili deli človeškega tkiva in krvni madeži.