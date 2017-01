Zadnja tragedija, ki je v obliki ekstremnega nasilja v Ribnici končala lansko koledarsko leto, je bila na žalost povsem tipična za slovensko okolje. Umor (nekdanje) partnerice, komaj 22-letne študentke, ki mu je sledil še samomor storilca, tri leta starejšega Dolenjca Petra Leskovška, je pretresel Slovenijo. Petindvajsetletnik je nekdanjo partnerico zvabil na parkirišče v bližini njenega doma, jo lovil okoli avtomobila, vlekel za lase, nato pa večkrat zabodel in ji kruto vzel življenje. Nato je smrtno zabodel še sebe.

Umor mlade študentke med božičnimi prazniki je bil 49. v sicer šele začasni in nepopolni statistiki lanskih umorov in ubojev ter njihovih poskusov. Številka 49 ta trenutek pomeni nekaj več umorov in ubojev (in njihovih poskusov) kot leta 2015 (46), vendar precej več najhujšega nasilja kot leta 2014, ko so policisti obravnavali »le« 33 tovrstnih dejanj.

Največ 15 let zapora pa grozi 28-letnemu Janezu Slevcu , ki naj bi svojega očeta kruto pokončal v Kamniško-Savinjskih Alpah. Za zdaj mu tožilstvo očita »le« uboj (obtožnica še ni pravnomočna), saj naj bi prepir in pretep z očetom končal s tem, da ga je po glavi udaril s kamnom, nato pa poskušal uboj prikriti tako, da je očeta odvlekel do grape in ga nato pahnil po skalah več kot 100 metrov globoko. Kot kaže za zdaj, se bo Slevec branil, da je šlo le za nesrečo.

Kako problematično je nasilje med (nekdanjimi ali pa trenutnimi) partnerji in člani družine, je tudi lani potrdilo več nasilnih ekscesov. V začetku aprila je Zvone Laubič na Mariborski cesti v Celju z nožem umoril svojo nekdanjo življenjsko sopotnico. Po prepiru pred trgovskim središčem je njunega skupnega sina odnesel v svoj avtomobil, iz njega pa hkrati vzel nož, ki ga je pred očmi sina in številnih Celjanov tridesetkrat zabodel v 33-letno nekdanjo partnerico. Laubiču sodijo v Celju, grozi pa mu najmanj 15 let zapora.

Poskus uboja župana

Po brutalnosti je lani izstopal tudi kruti julijski umor pod Kumom v Zasavju. Devetindvajsetletni Asmir Sulejmanović, ki so ga v vaseh pod Kumom poznali tudi pod vzdevkom Janko, naj bi 63-letnega domačina s Ključevice s traktorjem najprej zbil, nato pa čezenj nalašč zapeljal še z zadnjimi traktorskimi gumami. Zapeljal je naravnost čez glavo in telo 63-letnega prijatelja, poškodbe pa so bile grozljive, saj je bil večji del telesa njegove žrtve praktično povsem zmečkan in sploščen. Da bi svoje dejanje prikril, naj bi Sulejmanović truplo privezal z verigo na traktor in ga odvlekel do bližnjega gozda, kjer ga je odvrgel v globel. Pokojniku je nato ukradel nekaj sto evrov in se s traktorjem odpeljal do Radeč, od tam pa odšel v Celje, kjer je vso noč popival in se čez nekaj dni celo vrnil na kraj zločina, da bi dodatno zabrisal sledi. Sojenje Sulejmanoviću se bo začelo v četrtek.

Tik pred božičnimi prazniki pa se je v Kranju že začelo sojenje Škofjeločanu Blažu Kujundžiću, ki je septembra z avtomobilom zbil tamkajšnjega župana Miha Ješeta, ko je ta kolesaril v službo. Po trčenju v župana, ki se je hudo poškodoval, življenje pa mu je bržkone rešila čelada, je Kujundžić pobegnil, nato pa se sam predal policiji in priznal, da je v župana trčil namerno. »Po naknadnem razmisleku ugotavljam, da je bilo moje dejanje krivično in nesmiselno,« je Kujundžić, ki je pred leti na listi SDS neuspešno kandidiral za župana, nazadnje pa je bil kandidat za svetnika na listi SMC, povedal tudi na predobravnavnem naroku, kjer pa krivde po obtožnici za poskus uboja v isti sapi ni priznal. Obramba bo poskušala izločiti njegovo priznanje na policijski postaji in posledično tudi druge dokaze.