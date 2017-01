Zaradi nizkih temperatur in padavin voznike na poledico opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Voznikom svetujejo previdno vožnjo in jih pozivajo, naj na cesti držijo primerno varnostno razdaljo.

Konec tedna že višje temperature

Zvečer in ponoči se bodo padavine razširile nad druge dele države, do jutri zjutraj pa bodo ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 8 stopinj C. Razmere pa naj bi se kmalu izboljšale, saj po napovedi dežurnega meteorologa na Agenciji RS za okolje Andreja Velkavrha prihaja odjuga. Predvsem v četrtek, petek in soboto bo precej jugozahodnega vetra, s čimer se bodo temperature precej dvignile, lahko tudi na 10 do 12 stopinj Celzija.