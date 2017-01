Ustavno sodišče je na zahtevo vrhovnega sodišča presojalo o skladnosti določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki za podjetja v pretežni državni lasti določa, katere informacije so dolžna razkrivati javnosti, z ustavo. Ustavni sodniki so odločili, da obveznost razkritja informacij javnega značaja za podjetja v pretežni državni lasti ni v neskladju z ustavo.

Sodno bitko Nove KBM, ki je šla vse do ustavnega sodišča, je sprožil Dnevnik, ki je na banko naslovil zahtevo, naj razkrije seznam družb, ki opravljajo svetovalne, avtorske in intelektualne storitve. Zahtevali smo podatke o sklenjenih pogodbah v obdobju med 1. oktobrom 2012 in 17. aprilom 2014. V mariborski banki so prošnjo zavrnili, potem ko jim je razkritje podatkov naložil informacijski pooblaščenec, pa so se v Novi KBM obrnili na upravno sodišče.

Vendar je upravno sodišče sklenilo, da mora Nova KBM javnosti posredovati informacije, tudi o tem, kateri pogodbeni partnerji so zanjo opravljali svetovalne, avtorske, odvetniške in druge intelektualne storitve, ter podatke o pogodbeni vrednosti, višini izplačil, datumih sklenitve pogodb in trajanju poslov še pred uveljavitvijo novele zakona. V mariborski banki pa so menili, da bi jim razkritje podatkov povzročilo nepopravljivo škodo in jih postavilo v bistveno slabši konkurenčni položaj, zato so na vrhovnem sodišču zahtevali revizijo postopka.