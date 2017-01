Francoska rokometna reprezentanca, ki je v polfinalu premagala slovenske rokometaše, je upravičila vlogo glavnega favorita na prvenstvu. Njihov tekmec, izbrana vrsta Norveške, je korak z gostitelji držala zgolj v prvem polčasu, ko je nekaj časa celo vodila za tri gole (14:11 in 16:13), a so jih Francozi še pred iztekom polčasa ujeli in na odmor odšli pri vodstvu z 18:17.

Drugi del je minil povsem v znamenju domačinov, ki so iz minute v minuto povečevali svoje vodstvo, vse dvome o zmagovalcu pa dokončno razblinili deset minut pred koncem, ko so Skandinavcem pobegnili na +8 (31:23). Prednost so do konca tekme zlahka ubranili in se na koncu za svoj že šesti naslov svetovnega prvaka veselili zmage z izidom 33:26.

Francija je pred letošnjim zmagoslavjem bila najboljša tudi na Islandiji 1995, v Franciji 2001, na Hrvaškem 2009, Švedskem 2011 in Katarju 2015.