Wellinger, ki je dobro skakal ves konec tedna, je dobro formo potrdil z zmago na domačem prizorišču. Nemec je bil po prvi seriji drugi, za vodilnim Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem pa je zaostajal za 1,2 točki. V drugi seriji je nato prevzel vodstvo pred danes drugouvrščenim Avstrijcem Stefanom Kraftom (148,5 in 135,5 m, 242), tretji pa je bil Kraftov rojak Manuel Fettner (144,5 in 136 m, 241). Po slabšem skoku v finalu je četrto mesto pripadlo Tandeju.

Poleg osmouvrščenega Tepeša je deseterico z devetim mestom od Slovencev ujel še Peter Prevc (137,5 in 142,5 m, 218,5), Domen Prevc je bil 25. (133 in 120 m, 187,5), Jernej Damjan 27. (133,5 in 118,5 m, 178,9), Cene Prevc pa 28. (129,5 in 119,5 m, 170,6). Brez nastopa v finalu sta ostala Anže Lanišek, ki je končal na 34. mestu (132 m, 96,4), in Anže Semenič, ki je bil 38. (129,5 m, 94,5).

»Tekma je bila lepa, pet naših je bilo v finalu. Mislim, da je bilo to prvič letos, dva sta bila med deseterico, zato sem zadovoljen. Predvsem s skoki, ki so bili boljši in na tem je potrebno graditi za naprej. Jurij se je lepo vrnil, glede na to, da je bil prejšnji teden bolan. Peter je bil po dolgem času med deseterico, upam, da mu bo to vlilo novega elana za naprej. Bil pa je poizkusni skok boljši kot oba na tekmi, tako da določene rezerve so in bistvo je to, da je Peter tudi zadovoljen s tem. Domen tudi na treningih skače toplo-hladno, upam, da ga bomo sestavili do Oberstdorfa,« je za STA povedal glavni trener Slovencev Goran Janus.

Poljak Kamil Stoch, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, je po štirih zaporednih zmagah osvojil peto mesto.