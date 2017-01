Najboljša slovenska smučarka letošnje zime je znova nastopila izvrstno. Še posebno hitra je bila v zgornjem delu proge, višjega mesta pa jo je bržkone stala napaka po skoku, ko je zgrešila idealno linijo. Kljub temu je v cilj prismučala s šestimi stotinkami sekunde prednosti pred tedaj vodilno Viktorio Renensburg. Mariborčanko sta v nadaljevanju prehiteli le še Sofia Goggia in zmagovalka Lara Gut, ki je bila od italijanske tekmice hitrejša za vsega pet stotink sekunde. Za Štuhčevo, ki je bila edina Slovenka na tekmi, so to že pete stopničke v sezoni.

Potem ko je padla že na včerajšnjem treningu, je v zaščitni ogradi tekmo danes znova končala Lindsey Vonn, ki pa naj ne bi bila resneje poškodovana.