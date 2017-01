Začnite s tem, katera zelišča najpogosteje uporabljate – morda timijan za obaro ali meto za solato. Ni pa se vam treba omejiti zgolj na rastline za začinjanje jedi. Žajbelj je denimo odličen za čaj, sivka za sproščujočo kopel. Če jih ne potrebujete veliko, je zanje povsem dovolj prostora na ozki polici pod oknom.

Katera zelišča lahko gojimo znotraj Večina strokovnjakov priporoča za notranje gojenje naslednja zelišča: koriander, drobnjak, limonino travo, meto, origano, peteršilj, rožmarin, žajbelj in timijan. Kje pa je bazilika, boste vprašali! Na seznamu je ni, ker je ena izmed rastlin, ki jih je v stanovanju najtežje vzgajati. Potrebuje namreč do deset ur sončne svetlobe na dan, notranja temperatura pa mora biti tako podnevi kot ponoči okoli 21 stopinj Celzija. Poleg tega potrebuje veliko prostora, ker se rada razraste, zato je primernejša za vrt. Manjše vrste lahko v notranjih prostorih uspevajo pod umetno ultravijolično svetlobo.

Iz trgovinskih v večje lončke Plastični lončki, v katerih zelišča prinesete iz trgovine, niso namenjeni temu, da bi bili njihovo stalno gojišče. Rastline čim hitreje presadite v lonček z luknjo za odtekanje vode s premerom najmanj 15 centimetrov in ga dajte na podstavek. Uporabite organsko zemljo, namenjeno za presajanje notranjih rastlin, in nenavadno zemljo. Niz različnih vrst zelišč v enem daljšem koritu je morda lepo videti, vendar je presajanje skupaj začetniška napaka. Rastline bolje uspevajo vsaka v svojem lončku, kajti imajo tudi vsaka svoje potrebe. Meta in peteršilj zahtevata na primer vlažno prst, rožmarin, timijan in žajbelj pa ne. Posebno pozorni bodite na meto, ki raste agresivno in zaduši vse druge rastline v skupnem zabojčku.

Koliko svetlobe potrebujejo Večina zelišč potrebuje vsaj šest ur sončne svetlobe na dan. Jugozahodna lega je idealna, toda če je vaše stanovanje obrnjeno drugam, naj vam to ne vzame zanosa. Številna zelišča dobro uspevajo tudi na vzhodni ali zahodni strani, vendar rastejo nekoliko počasneje. Upoštevajte pa, da origano, rožmarin, žajbelj in timijan potrebujejo od šest do osem ur močne svetlobe na dan, in temu primerno izberite zelišča zase. Ne pozabite zelišč redno obračati, da ohranite enakomerno rast na vseh straneh. Kaj pa če imate le malo neposredne sončne svetlobe ali želite zelišča vzgajati tudi pozimi, ko so dnevi kratki? Izberite tista, ki potrebujejo manj svetlobe, denimo meto, krebuljico ali drobnjak. Uporabite pa lahko tudi led-svetilko s prilagodljivim vratom, ki nadomesti sončno svetlobo. Lučka naj bo nameščena od 25 do 30 centimetrov od rastline; obseva naj jo okoli šest ur na dan, potem jo ugasnite, saj rastline za zdravo rast potrebujejo tudi počitek.

Zemlja naj bo vlažna, ne mokra Na splošno velja, da zelišča zalivamo toliko, da je zemlja vlažna, a ne mokra. Bodite pozorni, da jih ne »utopite«; eden od znakov premočnega zalivanja so rumeneči listi. Rastline potrebujejo tudi gnojilo, vendar vsako ni dobro. Preverite na nalepki, ali je primerno za listnate rastline, saj ne želite spodbuditi cvetenja! Pred gnojenjem nekoliko razrahljajte zemljo v lončku in sledite navodilom na embalaži. Z gnojilom nikakor ne pretiravajte, saj tako kot preveč vode tudi preveč »hrane« tako zeliščem kot tudi okrasnim rastlinam škoduje. Večini dišavnic zadošča gnojenje enkrat na mesec.